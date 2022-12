Wilma Goich bacia Daniele Dal Moro al GF Vip: ecco cosa è successo

Senza alcuna ombra di dubbio il Grande Fratello Vip è uno dei programmi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore Wilma Goich si è resa protagonista di un gesto che ha spiazzato tutti gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Wilma Goich è senza freni al Grande Fratello Vip. La celebre gieffina è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato il gesto inaspettato che ha fatto nei confronti di Daniele Dal Moro.

Inutile dire che la donna non ha mai nascosto il suo affetto per Daniele Dal Moro. Sembra che la gieffina abbia preso una vera e propria cotta per il noto imprenditore. Alla luce di questo, gli inquilini della casa più spiata d’Italia e i telespettatori del programma condotto da Alfonso Signorini scherzano molto su questo fatto per via delle loro differenza d’età.

Tuttavia, nel corso delle ultime ore, la donna ha spiazzato tutti prima di coricarsi nella sua stanza da letto. Nel dettaglio, la gieffina ha dato un bacio a stampo sulle labbra dell’ex tronista di Uomini e Donne. Si è trattato di un gesto che mai nessuno si sarebbe aspettato, nemmeno il diretto interessato.

Alla luce di tale episodio, numerosi telespettatori si sono chieste che cosa si cela dietro quel bacio. Wilma Goich voleva dimostrare semplicemente affetto o c’è qualcosa di più da parte sua? Conoscendo i suoi precedenti, si vocifera che la donna vorrebbe dimostrare a Daniele qualcosa che va oltre una semplice amicizia. Alfonso Signorini tratterà questo tema nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip? Non ci resta che scoprirlo!