Wilma gelosa di Daniele sbotta: “Amici e basta da ora! Se sono innamorata?”

Nelle scorse settimane Wilma Goich ha dichiarato di provare un sentimento per Daniele Dal Moro: “Io so che è amore, io lo so“. Il bel veneto però ha sempre parlato di amicizia profonda e ultimamente anche la cantante ha corretto il tiro. Nonostante tutto ogni volta che una vippona gira intorno a Daniele, Wilma sbuca e parte all’attacco. Questo è successo con Oriana, Nikita, poi con Nicole e adesso con Dana.

Wilma: “Se fossi innamorata di Daniele o lui di me 🤭🤣🤣🤣 ci saremmo dichiarati”

O LUI DI ME 🤣🤣🤣🤣 Aiutatela#gfvip — 🟡 Tiziana sulla Luna 🤺 (@tizianasullalun) January 9, 2023

Dove è il video in cui Wilma parlando con la Rossetti diceva che Macron e la moglie hanno una grande differenza di età e che nella vita non si può escludere niente?#GFVIP — Il pensatore (@cioccoblock) January 9, 2023

Wilma contro Dana Saber: “Dice che sono innamorata di Daniele”.

Ieri notte Wilma Goich si è sfogata con Milena Miconi e si è lamentata dell’atteggiamento di Dana. Pare infatti che la Saber abbia accusato la cantante di essere gelosa di Daniele e un’infiltrata del GF.

“Questa mi ha detto che io sono un’infiltrata del GF. Lei mi ha affrontato dicendo ‘tu mi dici così perché sei innamorata di Daniele!’. Ma come si permette? Io ho una bellissima amicizia speciale con Daniele. Se io e lui fossimo stati innamorati ci saremmo dichiarati. Poi mi ha detto ‘ogni volta che succede qualcosa tu sei dietro, quindi tu sei stata messa qui dal GF per controllarci’. Io sono uscita e rientrata per il biglietto, mica perché mi hanno fatta rientrare loro. Io ce l’ho con lei per quello che ha fatto con Daniele. Ma perché non ha avuto un comportamento dignitoso. Lei voleva dormire in piscina. Continuava a dire ‘non ci dormo in quella camera’. Così Dani le ha detto ‘se vuoi dormi con me allora’. Lei ha subito accettato e poi si è fatta trovare a letto senza vestiti. Ti prego, ma che comportamento brutto è?”

La Goich poi se l’è presa anche con Daniele, perché secondo lei non avrebbe avuto le giuste reazioni ai comportamenti di Dana: “Visto e considerato tutto da adesso lo tengo a distanza e non gli dico più nulla. Amici e basta, mi dispiace. Amici, per carità, ma basta. Adesso sono io che dico che non mi fido“.

Non solo la rabbia verso la modella marocchina, Wilma pare tema anche la nascita degli Oriele (la possibile coppia formata da Oriana e Daniele): “Mo domani ci sarà un’altra coppia, eh vedrete. Non quella del letto, non parla di Dana e Daniele. Già li hanno pubblicizzati abbastanza insieme. Avete letto no? Gli Oriele. Sì ne parleranno!”