Wilma e Orietta, attriti nel passato? Le vecchie dichiarazioni della Goich

Nelle scorse puntate del GF Vip in almeno due occasioni Alfonso Signorini ha chiesto ad Orietta Berti cosa pensasse di Wilma Goich e se tra loro ci fosse mai stata maretta. La cantante di Tipitipitì ha sempre negato ed ha detto di stimare la collega, ma ha anche aggiunto di non aver mai cantato con lei e di conoscerla poco: “Quante volte ho con lei? Mai. Però ci siamo incontrate varie volte. Ma non è che siamo state tanto insieme. Sai quando andavamo negli eventi ogni artista stava con i colleghi della stessa casa discografica. Non c’era tempo per socializzare con tutti”.

Signorini a quanto pare non è convinto della versione della Berti e infatti ieri sera è tornato all’attacco. Quando Wilma Goich è entrata in confessionale per fare la sua nomination, il conduttore le ha chiesto: “Volevo chiederti una cosa ascolta. Voi due vi amate Wilma? Perché non credo che scorra buon sangue tra te e la Berti. No?”

Anche la Goich però ha negato tutto: “Ma no, ci vediamo raramente. Però quando capita devo dire che è un piacere dai. Assolutamente, ma no. Poi ci conosciamo da talmente tanti anni. Non abbiamo mai discusso per nulla. Abbiamo cantato insieme poche volte, ma quando è successo è stato bello e l’abbiamo fatto volentieri. Se ho mai cantato sotto la doccia dei pezzi di Orietta? Sì nei momenti di felicità e serenità è successo. Ma anche dentro la casa qui è capitato“.

Wilma vs Orietta sembra una di quelle faide di un tempo lontano stile Joan Crawford vs Bette Davis #GFvip — Marzia (@MarziaHastings) November 7, 2022

Alfonso che vuole creare blocchi anche su Wilma e Orietta#GFVIP — Veronica🦋 (@verogri2) November 7, 2022

Vecchie ruggini tra Wilma Goich e Orietta Berti?

E a quanto pare le due signore della musica hanno ragione. Perché cercando tra le vecchie dichiarazioni rilasciate da Wilma e Orietta non c’è traccia di riferimenti a loro faide. La Goich ha nominato la collega un anno e mezzo fa da Serena Bortone, parlando del caso della morte di Luigi Tenco.

“Io non credo che si sia suicidato. Ho passato anche l’ultimo dell’anno con lui, nel ’66, e lui era molto rilassato, abbiamo giocato e festeggiato. Lo conobbi a Venezia, dove mi consolò per un furto che avevo subito nella camere dell’hotel con mia madre. Comunque non credo alla versione ufficiale, della sua scontentezza perché Orietta Berti gli aveva preso il posto a Sanremo. Esatto, sono certa che non c’entri Orietta con il suo posto al Festival in tutto questo”.

Lo scorso luglio Wilma in un’intervista rilasciata ad un settimanale ha addirittura dato della ‘buona’ ad Orietta: “Approvo la scelta di Alfonso Sognorini. Sonia è una donna molto intelligente, che sa essere pungente al posto giusto. Orietta invece sarà più morbida e di parte. Il ruolo di buona spetterà senz’altro a lei“.

Il caso è chiuso o Signorini sa qualcosa che a noi sfugge?

Wilma e Orietta falsissime si odiano è paleseeeee #gfvip — santo padre (@ottinans) November 7, 2022

