Wilma e Giaele smascherano Daniele: “Hai baciato Elenoire ti abbiamo visto”

La lite tra Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi ha scosso la casa del GF Vip e ieri notte Wilma Goich e Giale De Donà hanno preso le parti della loro coinquilina. La giovane influencer ha addirittura detto a Daniele di averlo visto mentre baciava Elenoire (quindi la Ferruzzi aveva ragione quando ha parlato con Antonella): “I baci in bocca ci sono stati e li ho visti! Non puoi negare perché ho visto. Baci a stampo e dormire insieme, lei può illudersi con queste cose. Lei si è arrabbiata perché tu la vedi solo come un’amica e lei vorrebbe altro. Però si è illusa perché qualcosa ci sarà stato. Io non ho visto te baciare altre, ma Elenoire sì. Così come non ho visto che tu dormivi con altre, ma con Ele sì. Quindi addirittura io pensavo stesse nascendo qualcosa“.

Dal Moro si è infuriato ed ha zittito Giaele: “Fatti i ca**i tuoi! Tu pensa alle tue cose che ne hai di gatte da pelare. Ho fatto un decimo di quello che tu stai facendo con Antonino. Non l’ho mai illusa non ho fatto nulla di strano. Non ho mai detto che l’amavo o cose esagerate. Sono anche uno freddo di mio. A me non importa di cosa pensano fuori. A me dispiace perché pensavo di avere una persona valida, un’amica da portare fuori da qui. Quando perdi un’amicizia è sempre brutto, mi dispiace davvero. Però quando una cosa si incrina per me è finita davvero. Lei voleva passare tanto tempo con me e io avevo già limitato. Io cercavo anche di non stare solo con lei. Di notte rimanevamo soli in 3 o 4 e io chiamavo Edo per non restare solo con lei. Più di così cosa devo fare?”

Wilma Goich: “Anche io ho visto i baci”.

Wilma ha bacchettato Daniele e gli ha detto che secondo lei ha esagerato neglle attenzioni che ha dedicato ad Elemnoire: “Tu ti sei esposto tanto, sei stato qui fuori con lei sotto le coperte fino al mattino dai. Con me queste cose non le hai fatte“.

La cantante ha continuato ad esprimere la sua opinione anche con Giaele: “Si stavano scambiando dei baci a stampo e li ho beccati. – ha continuato Wilma – Qui dentro lei non aveva mai baciato nessuno e lo stesso lui. Dai, lui le ha anche detto ‘tu sei il mio Grande Fratello’. Se tu vai a dire questo ad Ele capisci che poi si illude. Una volta lui voleva lasciare il GF e ha detto a lei ‘vieni via anche tu con me’. Capisci che ci sono stati dei fatti e quelli contano. In questo lui ha sbagliato ad esporsi“.

Diciamo che conoscendo Elenoire, Daniele poteva evitare i bacetti in bocca.

E comunque Giaele ha ragione: se Elenoire per una toccata di piede ha fatto una sfuriata pazzesca, se tu non vuoi illuderla eviti di darle i baci a stampo quando poi ti comporti così solo con lei. #gfvip — davide (@themiIovato) October 26, 2022

Ma Giaele ha ragione: se Elenoire si è illusa con Luca per una toccata di gamba, Daniele dando i baci a stampo a Elenoire la carica e quella si va i super viaggi. Voleva solo dargli un consiglio. #gfvip #donnalisi — SuperPetra ~ Giaele go sola (@SuperPetra2) October 26, 2022