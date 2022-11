Wilma e Daniele si danno un bacio al Grande Fratello (..e non sono gli unici)

Queste ultime ventiquattro ore al Grande Fratello Vip sono state molto movimentate e non solo perché hanno rifatto il loro ingresso in casa i positivos (ormai negativos), ma perché ci sono stati ben due baci inaspettati. Quello più controverso è stato sicuramente quello fra Wilma Goich e Daniele Dal Moro. Non tanto per la differenza d’età, quanto perché la cantante ha confessato di essersi innamorata del gieffino.

“Io e Daniele ci guardiamo e sappiamo già tutto. Se avessi qualche anno in meno mi fidanzerei con lui. Ho dormito per vent’anni, mo’ mi so svegliata”, le parole di Wilma Goich durante un confessionale pre-isolamento. Parlando con Alfonso Signorini ha poi aggiunto: “Lo andrò a trovare a Verona quando usciremo e conoscerò i suoi amici”. / “Ai miei occhi è una donna di successo” – le parole di Daniele – “Così piccola e così forte, che ha superato tutto quello che ha dovuto superare, con questa v0glia di vivere. È una fonte di ispirazione per me”.

Un bel rapporto che è stato ritrovato ora che Wilma è ritornata in Casa. E proprio su richiesta di Antonino “diamoci un bel bacio”, la Goich e Dal Moro si sono dati un bacio sulle labbra. E’ successo nel segreto del confessionale.

NONNÌ NON VEDEVA L’ORA DI DARE QUESTO BACIO A DANIELE STO VOLANDO#gfvip pic.twitter.com/h7jYEgqpbC — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 24, 2022

Wilma e Daniele non sono stati gli unici

Quello fra Wilma e Daniele però non sarebbe l’unico bacio dato nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Giaele, anche Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si sono dati un bacio a stampo. “E da quello che io ho visto si sta iniziando a lasciarsi andare con Edoardo, cosa che prima non faceva. Anche stasera si sono baciati… Lei non è una tipa che bacia”. Gli #Incorvassi ed i #Nonniele esistono.