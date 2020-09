“Cosa ci dice la ferocia di Colleferro? Ci dice qualcosa di estremamente profondo su cui siamo tutti chiamati a una riflessione. Willy era straniero, no Willy era italiano. I suoi assassini sono di destra, sono palestrati e violenti, sono tatuati. Il clima in Italia è feroce, reso feroce da una politica che divide. Capisco tutti questi commenti, ma sono riflessioni superficiali che non possiamo permetterci. Quando parliamo di odio razziale sappiamo che non è questa la spiegazione per la morte di Willy. Quando parliamo dell’orientamento politico degli aggressori e dei loro muscoli, sappiamo che manca qualcosa”. Roberto Saviano su Instagram, all’indomani della morte di Willy a Colleferro, si interroga sulle ragioni più profonde che hanno fatto da humus alla violenza che ha portato all’uccisione del giovane che ha cercato di difendere il suo amico in una rissa.

Fonte