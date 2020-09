“Mi vergogno per gli assassini di Willy, ma i miei figli non sono i mostri che avete descritto e la piena verità su di loro verrà fuori!”. Lo dice in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ di Antonietta Di Tullio, la madre dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Colleferro. “Parlo come mamma di quattro figli, nessun genitore può sopportare un dolore simile – aggiunge – Il primo pensiero al mattino è incrociare il viso del figlio e nessuno al mondo merita una simile atrocità. Se penso alla mamma di Willy sto male. Vorrei darle tutto il mio cordoglio, mandarle un abbraccio, ma a che servono le parole? So che la sua vita è distrutta e niente sarà più come prima”.

