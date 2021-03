Willie Peyote verrà ricordato a Sanremo 2021 quasi più per le polemiche che per la sua canzone (polemica). Il rapper ha lanciato una frecciatina velenosa ad Ermal Meta(L) e non contento ha attaccato anche Francesco Renga: “Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana, ha cag**to sul microfono stasera. Ad un certo punto sembrava Aiello“. Nel giro di 24 ore Willie ha “offeso” 3 colleghi di Sanremo e per non farsi mancare nulla ha anche punzecchiato Mara Venier e Barbara d’Urso.

Dopo l’ondata di critiche, ieri Willie Peyote ha fatto sapere di essersi scusato privatamente con Ermal e Renga.

“Ci tenevo a mettere il punto su determinate questioni che sono venute fuori in questi giorni, ho fatto passare un po’ di tempo, ci tenevo ad essere lucido. Ci tengo a specificare che, però, con i diretti interessati mi sono già fatto vivo domenica mattina, appena sono stati resi pubblici i video del programma su Twitch, con alcuni ho già chiarito, con altri spero di farlo nei prossimi giorni. Mi rendo conto che alcune frasi non sono proprio delle uscite felici e quindi è giusto che quando dici una min****ta è giusto che la gente te lo faccia notare. So di essere una testa di ca**o e di essermi lasciato sfuggire, tra l’altro con le parole peggiori possibili, determinati commenti che potevo risparmiarmi. Sono stati detti nell’ambito di un programma con amici, comici, che voleva commentare Sanremo con un fare goliardico, come se fossimo a casa. È giusto prendersi le proprie responsabilità, come ho fatto e come farò sempre”.

Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica. pic.twitter.com/sEqos60YOv — Ermal Meta (@MetaErmal) March 7, 2021

Ambra Angiolini risponde alle parole di Willie Peyote su Francesco Renga.

“Gli altri fanno i parac*li o ca**no sui microfoni ma quello che esce dalla sua bocca è l’unica cosa che puzza”.

Sento l’odore dell’asfalto fresco…