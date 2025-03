WILLIE PEYOTE: Parte a Giugno il “Grazie, Ma No Grazie Tour 2025” [Info e Biglietti]

Il 25 giugno avrà inizio il tour di WILLIE PEYOTE intitolato “GRAZIE MA NO GRAZIE TOUR – ESTATE 2025”, che porterà il cantautore torinese e la sua band in tutta Italia. Questo tour celebra il nuovo album “SULLA RIVA DEL FIUME”, che contiene il brano “GRAZIE MA NO GRAZIE”, in vetta alle classifiche e molto trasmesso in radio. L’evento inaugurale a Collegno (TO) non segna solo l’inizio di una nuova avventura live, ma coincide con una data significativa: i 10 anni dalla pubblicazione di “EDUCAZIONE SABAUDA”, un album fondamentale per il suo percorso artistico.

Il tour rappresenterà anche un’opportunità per rivedere i dieci anni di carriera musicale di Willie, riassunti in quella che lui stesso definisce LA TRILOGIA SABAUDA, composta da “Educazione Sabauda” (2015), “Sindrome di Tôret” (2017) e ora “Sulla Riva Del Fiume”.

Le date del tour sono molte e si svolgeranno in diverse località: il 25 giugno a Collegno (TO) per il Flowers Festival, il 28 giugno a Modena per Notti Ducali, il 5 luglio a Cattolica (RN) all’Arena della Regina, l’8 luglio a Roma per il Rock in Roma, il 10 luglio a Milano al Parco della Musica, l’11 luglio a Brescia per il Brescia Summer Music, il 17 luglio a Marina di Altidona (FM) per il Wondergate Festival, il 19 luglio a Napoli all’Ex Base Nato, e molti altri eventi fino al 29 agosto a Empoli (FI) per il Beat Festival.

