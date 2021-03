Sulla scia di Sanremo Le Iene hanno trasmesso l’intervista inedita fatta ai Maneskin ed hanno anche pubblicato quella integrale (di ben 30 minuti) fatta un anno fa a Willie Peyote. Tra le tante cose il cantante di Mai Dire Mai La Locura (che si è da poco scusato con Renga ed Ermal Meta) ha parato delle avances che riceve dagli uomini.

“Se piaccio alle donne? Dovresti chiederlo a loro. Penso di piacere anche ai maschi, o meglio, a qualcuno credo di sì. Ho ricevuto anche approcci da ragazzi gay, ma in maniera molto educata, nulla di pressante. Poi magari l’approccio neanche era vero e l’ho visto io? Non saprei, ma credo di sì. Se mi hanno lusingato questi approcci? Sì, mi lusinga sempre piacere alle persone. Non ti dico che ci ho fatto un pensierino, non ho detto che sarei andato avanti con quei ragazzi. La cosa più gay che ho fatto? Penso sia stata quella di ascoltare la Pausini. Se ho fatto coscia contro coscia con un uomo? Allora, ho giocato a pallone e negli spogliatoi succedono un sacco di cose. […] L’arnese degli uomini non mi fa paura, solo non mi piace perché ho altri gusti, non è questione di terrore”.