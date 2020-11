Willie Peyote, La depressione è un periodo dell’anno: il nuovo singolo del rapper torinese, una fotografia di questo periodo di difficoltà per il mondo intero.

Nel pieno della pandemia da Coronavirus, Willie Peyote sforna nuova musica. In arrivo il 13 novembre negli store digitali il brano La depressione è un periodo dell’anno, singolo in uscita per la Virgin Records/Universal Music Italia. Si tratta di una nuova canzone che racconta questo periodo di difficoltà, utilizzando modi e toni tipici dello stile unico dell’artista torinese.

Willie Peyote: La depressione è un periodo dell’anno

Peyote aveva già pubblicato un breve assaggio di un nuovo brano durante il primo lockdown. Una canzone intitolata Ogni giorno alle 18. A distanza di alcuni mesi, con il mondo totalmente cambiato, e forse non in meglio, il rapper torna sulla pandemia, dando voce al suo lucido pensiero, rompendo finalmente un silenzio durato mesi e mesi. Un silenzio che gli ha permesso di non farsi inghiottire da polemiche, fake news e teorie negazioniste. Fatti che hanno dimostrato una cosa chiara: “Dovevamo uscirne migliori, mer*a è già tanto se ne siamo usciti“.

Willie Peyote

Il significato di La depressione è un periodo dell’anno

Attraverso un comunicato, il rapper torinese ha provato a spiegare la genesi di questo nuovo brano. Si tratta di un pezzo che ha iniziato a sccrivere alla fine dell’estate quando, nonostante il vago ‘libera tutti’ e la retorica dell’andrà tutto bene, era già evidente le cose avrebbero preso un’altra piega.

“E mentre tutti si accapigliavano in una polemica diversa al giorno, su qualsiasi argomento“, racconta Peyote, “io sono sparito dai social cercando di evitare di essere ingoiato in questa fiera delle opinioni un tanto al chilo che quotidianamente peggiora la confusione che già regna sovrana ormai da febbraio. Capisco che ognuno di noi debba sopravvivere a questo periodo che ci mette a dura prova come meglio riesce, ma il silenzio non è davvero più un’opzione per nessuno?“. Di seguito l’annuncio ufficiale: