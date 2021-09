E mentre ci prepariamo all’arrivo del reboot di Sex And The City, oggi è arrivata una terribile notizia su uno dei volti della storica serie. Willie Garson ieri è morto all’età 57 anni. TMZ ha dato la notizia, che è stata confermata da familiari e amici dell’attore.

E proprio il figlio Nathen ha scritto un commovente messaggio sul suo profilo: “Ti amo così tanto papà. Riposa in pace, sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono così orgoglioso di te. E ti amerò sempre, ma penso che sia ora che tu parta per un’avventura tutta tua. Sarai sempre con me. Ti amo più di quanto tu possa immaginare e sono felice che tu possa essere in pace ora. Sei sempre stata la persona più forte, più divertente e più intelligente che abbia mai conosciuto. Sono contento che tu abbia condiviso tutto con me. Non lo dimenticherò mai questo è sicuro“.

unfortunately, Willie Garson passed away today at age 57, may his soul rest in peace 🤍🕊 pic.twitter.com/BkMlvIcCdr

— out of context sex and the city (@andjustlike) September 22, 2021