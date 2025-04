William Levy Arrestato a Weston per Ubriachezza: L’Attore Rilasciato Dopo la Cauzione

William Levy, attore 44enne di origini cubane naturalizzato statunitense, è stato arrestato in un ristorante a Weston, Florida, per ubriachezza manifesta e violazione di domicilio. L’incidente è avvenuto lunedì sera presso il Baires Grill, dove Levy, dopo aver bevuto, ha iniziato a causare disturbo. Gli agenti dello sceriffo di Broward sono intervenuti poco dopo le 22:00 e hanno constatato che l’attore era “fortemente ubriaco”. Levy ha poi dichiarato di non essere veramente ubriaco e che stava cercando di placare una discussione all’interno del locale.

Il direttore del ristorante ha fornito una versione diversa dei fatti, affermando che Levy era stato intimato a lasciare il locale più volte prima di essere arrestato. Di conseguenza, l’attore è stato accusato di violazione di domicilio oltre che di ubriachezza manifesta. Dopo essere stato portato nel carcere della contea di Broward, la cauzione è stata fissata a 250 dollari per ciascuna accusa; Levy è stato rilasciato martedì sera dopo aver pagato l’importo.

Levy è noto per i suoi ruoli nelle telenovelas e in film e serie televisive in lingua inglese, tra cui “Resident Evil: The Final Chapter” e “Montecristo”. Nato a L’Avana il 29 agosto 1980, ha avuto una carriera significativa nel mondo dello spettacolo, rendendosi celebre sia in America che in paesi di lingua spagnola. L’episodio del suo arresto ha suscitato attenzione mediatica, evidenziando la vita tumultuosa di una celebrità.