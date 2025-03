WILL SMITH: Nuovo Album e Concerto Imminente in Italia

Will Smith torna sulla scena musicale con il tour “Based on a True Story”, che si snoderà attraverso l’Europa e il Regno Unito, toccando importanti festival come Mawazine in Marocco, POSITIV Festival in Francia, Dreambeach in Spagna e BIG ART Festival in Italia. Questo annuncio coincide con l’uscita del suo primo album dopo vent’anni, anch’esso intitolato “Based on a True Story”, che sarà disponibile dal 28 marzo. Durante i concerti, il rapper e attore presenterà brani nuovi accanto ai suoi successi storici come “Gettin’ Jiggy Wit It”, “Miami” e “Summertime”.

L’album conterrà 14 tracce e includerà collaborazioni con DJ Jazzy Jeff, Teyana Taylor e Jac Ross. Tra i singoli già pubblicati figurano “First Love”, “Beautiful Scars”, “TANTRUM”, “Work of Art” e “You Can Make It”. Recentemente, Smith ha raggiunto il primo posto nella Billboard Gospel Airplay Chart con “You Can Make It”, realizzato insieme a Fridayy e al Sunday Service Choir. La sua esibizione ai BET Awards 2024, durante la quale ha presentato il brano in un scenario suggestivo con fiamme, ha avuto un grande successo. Ha anche reso omaggio al suo mentore Quincy Jones sul palco dei GRAMMY Awards 2025.

I biglietti per il tour saranno disponibili a partire da venerdì 21 marzo alle 10:00 (orario locale). I fan possono registrarsi per l’accesso anticipato sul sito willsmith.com. La data del concerto a Massa Carrara, presso il BIG ART Festival, è fissata per il 25 luglio.