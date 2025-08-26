Will Smith e l’intelligenza artificiale nel mondo musicale

Will Smith sta cercando di tornare sotto i riflettori, dopo che la sua immagine pubblica e la sua carriera hanno subito un duro colpo a causa dello schiaffo dato al comico Chris Rock agli Oscar. Negli ultimi anni, le sue apparizioni sono diminuite e Hollywood sembra averlo messo da parte.

Per riprendersi, ha pubblicato un nuovo album di inediti, “Based on a True Story”, a vent’anni dal suo ultimo lavoro discografico, “Lost and Found”. Questo nuovo progetto, molto personale, mirava a evocare la nostalgia dei suoi esordi nel rap. Nonostante l’album sia passato quasi inosservato nel panorama musicale, Smith ha avviato un tour in Europa, ora in corso nel Regno Unito, per promuoverlo. Tuttavia, la sua tournée ha sollevato nuove polemiche.

Il contesto di queste controversie è un video pubblicato sui suoi social, in cui Smith mostrava un pubblico entusiasta durante uno dei concerti. Diverse persone hanno avanzato l’accusa che il video sia stato alterato, utilizzando intelligenza artificiale. Alcuni dettagli hanno destato sospetti: volti sfocati o distorti, mani con un numero eccessivo di dita e posizioni innaturali delle braccia. Tra i fotogrammi, uno è particolarmente strano, mostrando un uomo con un’espressione esagerata mentre tiene un cartello in cui ringrazia Smith per averlo aiutato a superare un periodo difficile legato al cancro. Questi dettagli bizzarri hanno contribuito a gettare ulteriori ombre sulla sua immagine durante questo tentativo di rilancio.