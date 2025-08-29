Negli ultimi tempi, Will Smith ha mostrato segnali di difficoltà nel mantenere la sua rilevanza nel mondo dello spettacolo. Questi tentativi di riposizionamento, sebbene non siano di per sé negativi, sollevano interrogativi sull’approccio adottato, in particolare in relazione all’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale rappresenta una sfida per molti musicisti, e l’uso di questa tecnologia da parte di un artista affermato per mascherare il reale seguito del suo pubblico è controverso. È sorprendente che qualcuno con il suo successo scelga di affidarsi a simili stratagemmi per apparire più popolare di quanto sia in realtà.

In questo contesto, l’immagine del Principe Fresco appare ormai superata, suggerendo che il tempo passato non ha giovato alla sua carriera.