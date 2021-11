“L’attenzione al cambiamento valoriale, climatico, sociale è un fenomeno che attraversa diverse generazioni e che può esser divulgato, spiegato e raccontato con semplicità sulle piattaforme dove milioni di persone ogni giorno nel nostro paese trascorrono molte ore per svago e non solo”: questo il diktat di Will Media, che è riuscito a intercettare e riunire la domanda di informazione che viene da giovani e giovanissimi che utilizzano i social anche per informarsi. In un ruolo di cerniera generazionale tra loro e il mondo dei media.

E da una contaminazione virtuosa all’interno di Will, accade che i volti noti della redazione decidano di divenire soci dell’azienda: Bianca Del Balzo, Silvia Boccardi, Riccardo Haupt e Francesco Oggiano, autori chiave di Will Media che ogni giorno raccontano le notizie sui canali social, oltre a metterci la faccia hanno deciso di metterci i soldi, investendo personalmente nella società per la quale lavorano e diventando key partner.

I valori e le scelte imprenditoriali che guidano la startup, fondata nel 2020 da un’intuizione di Alessandro Tommasi (attuale Ceo), e che alle soglie del secondo anno di vita segna cifre record con ricavi attesi 8 volte superiori a quelli dell’anno precedente, raggiungono un nuovo traguardo con l’ingresso di 4 nuovi azionisti che arrivano proprio dall’interno. L’operazione rientra in un secondo round di investimento da 700mila euro, concluso a fine estate. Un aumento di capitale interno cui hanno partecipato anche i soci già esistenti di Will e che ha permesso di raggiungere un nuovo assetto e nuovi equilibri nella compagine societaria. Ricordiamo il primo seed round del 25 febbraio del 2020 da 1,2 milioni di euro guidato dai giovani imprenditori (e investitori) Francesco Fumagalli e Davide Dattoli; con la partecipazione di Invictus Capital, Rancilio Cube, Megaholding, e di un veicolo partecipato da Francesco Fuma.

“Vedere Bianca, Silvia, Riccardo e Francesco decidere di investire il loro denaro nell’azienda che ho creato e per la quale lavorano è stato davvero emozionante – ha commentato Tommasi – Come Will vogliamo essere promotori non solo di un modo nuovo di raccontare e spiegare in maniera semplice ciò che succede nel mondo, ma anche fare trasparire attraverso il racconto quelli che sono i nostri valori, in totale empatia con le persone che vi lavorano. Costruendo un rapporto di fiducia basato sui valori della trasparenza”.

Da parte sua, Haupt, Head of strategy e nuovo azionista, via Instagram ha ricordato che “il cambiamento arriva piano piano e poi tutto d’un tratto. Ed è ciò che è successo qui a me in Will. In poco più di un anno, quello che doveva essere poco più di un hobby mi ha stravolto la vita (è ridotto enormemente le ore di sonno dormite). Ora grazie alla visione di Ale, Davide e il resto della compagine sociale di Is Media ho la possibilità di sentire Will un progetto ancora più mio. Entro come socio e lo faccio assieme a 3 talenti straordinari come Silvia, Francesco e Bianca”.

Innovazione

I numeri della startup Will

Intanto, dalla società hanno fatto sapere che i ricavi attesi di Will nell’anno 2021 saranno di 8 volte superiori rispetto al 2020, anno in cui è stata fondata. Nel 2021 ad aumentare non sono solo i ricavi, ma anche le collaborazioni con i brand (tra gli altri Nike, Bolton, Audi), la community di Instagram (con 1 milione e 35mila follower) e altre iniziative come la newsletter Loop e il Will Meets, tour italiano in partnership con il Parlamento europeo. Un viaggio in Italia in 20 tappe, da Sud a Nord, che ha rappresentato un momento di ascolto per la community a livello locale, con l’obiettivo di uscire dalla bolla dei social e di scrivere un piano editoriale il più inclusivo possibile.

Ancora, sui numeri: in un anno e mezzo di vita, la community online di Will ha raggiunto cifre record. Nel dettaglio, si tratta di 1 milione e 35mila follower su Instagram e oltre 313mila su Facebook, che hanno generato più di 40 milioni di interazioni totali, con oltre 140 milioni di visualizzazioni di video. Sono numerosi i nuovi progetti avviati, i cui risultati sono in linea con il generale trend di crescita della startup. La newsletter Loop, nata come format immersivo e diventata uno dei progetti di punta, annovera più di 19mila iscritti. Superano quota 950mila, invece, i download mensili dei 4 podcast originali di Will (The Essential, Globally, Actually e Tiranny), di cui 3 almeno una volta sono stati primi in classifica su Spotify. I download lifetime invece sono invece 10,6 milioni.

Sempre nell’ambito delle attività di branded content, stando alla classifica di Sensemakers dei migliori contenuti pubblicati in paid partnership da media italiani, Will conferma la posizione all’interno dei Top 5 (dati aggiornati a settembre 2021); nel mese di agosto è entrata nella classifica di best performing content (dove ci sono solo post di Netflix e uno di Sky Sport). Inoltre, l’interaction rate media sul Q3 si conferma “circa il doppio della media di settore”: da luglio a settembre l’interaction rate di Will è stato del 3,4%.

Un trend positivo così rapido e notevole dovrebbe permettere a Will di raggiungere l’obiettivo di 2 milioni di euro di valore creato entro la fine del 2021, cioè a conclusione del primo anno completo di operatività della startup.