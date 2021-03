Dopo la cugina di Britney Spears, anche un suo collega e amico ha puntato il dito contro il team della principessa del pop. Will.i.am in un’intervista rilasciata a Metro ha rivelato che nel 2012, quando stava lavorando a Scream and Shout, quelli intorno alla popstar gli dissero che non era completamente lucida, lui però li ha sbugiardati ed ha assicurato che Britney è sempre stata presente e professionale.

“La discriminazione verso le donne non avviene solo nell’industria discografica, è la società che ha dei problemi. Britney da anni sopporta un trattamento troppo duro, lei è una persona incredibile e il suo cuore è puro. Tutti hanno avuto alcune cadute e hanno fatto scelte non giuste, ma lei è davvero una persona splendida.

Non scherzo, lei è la persona più dolce del mondo.La più dolce che io abbia mai conosciuto. – ha continuato Will.i.am – Non può far del male ad una mosca, fidatevi. Britney è una donna, una mamma e un’amica incredibile. Era inarrestabile, per molti era come un robot, una macchina e anche la sua famiglia la trattava così. Però è triste come quella luce e quell’energia si siano affievolite…

Ricordo quando lei lavorava ad X Factor e io volevo fare Scream and Shout con lei, quelli intorno a lei mi dissero che ‘non c’era con la testa’. ‘che non era del tutto presente’. poi invece ho lavorato con lei anche a Scream and Shout e lei era più che presente ed era concentrata.

C’è questa strana nuvola intorno a lei che non crede veramente in lei e quando ti fidi di quella nuvola… forse questo è parte del motivo per cui Britney adesso è in quella situazione. Lei ha davvero una sorta di nuvola intorno, si fida della gente che è responsabile ed ha creato quella nuvola.

Lei è più che presente, io l’ho vista in studio. – ha concluso Will.i.am – Quella donna ama la musica, l’adora follemente, ama il ballo, lei ama queste cose sul serio. Dicano quello che gli pare, io amo Britney Spears”.