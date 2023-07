will.i.am annuncia il singolo di Britney e pubblica l’anteprima: “Esce domani!”

Proprio come anticipato una settimana fa dal The Sun, Britney Spears sta per tornare con un singolo in collaborazione con will.i.am. A sette anni da Make Me la principessa del pop farà il suo comeback con Mind Your Business. Poco fa il musicista statunitense ha pubblicato su Twitter l’annuncio con tanto di primo teaser in cui si sente la Spears che canta ‘mind your business b**ch!“. Il pezzo uscirà domani!

will.i.am e Britney Spears: quello che sappiamo sul singolo Mind Your Business.

Questo è il quarto duetto tra Britney e William, dopo Big Fat Bass , Scream & Shout e It Should Be Easy. Secondo alcuni rumor (dovuti a delle vecchie dichiarazioni di Myah Marie) Mind Your Business potrebbe essere stata registrata nel 2013 nelle sessioni per l’album Britney Jean, ma alcun insider hanno assicurato che Britney e will.i.am hanno lavorato al brano quest’anno. La Spears e il leader dei Black Eyed Peas sono gli autori del singolo, insieme a Yonatan Goldstein.

A maggio will.i.am aveva già raccontato qualcosa in un’intervista rilasciata nel programma inglese Good Morning Britain: “Se tornerò con Britney? Ci sono alcuni lavori in corso, ma di cui non posso proprio parlare. Sono molto contento, ma non posso parlarne, sono un uomo che sa tenere i segreti ed essere anche riservato. Se ho già detto tutto con questa risposta? Lo so, ma non posso davvero dire altro a riguardo. Quando farò l’annuncio? Annuncio per cosa? Questa canzone è pazzesca“.