Will e FantaSanremo: bagno di notte e bonus Pelù

Lo avevano detto di puntare sui giovani! Guardate cosa ha fatto Will per il FantaSanremo prima di salire per ultimo sul palco dell’Ariston

Si è esibito per ultimo, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Il giovane artista Will ha già conquistato tutti con la sua simpatia e con il suo brano “Stupido”. Ma avete visto che cosa ha fatto prima e durante la sua esibizione? C’entra di nuovo il FantaSanremo!

L’attesa per Will è stata lunga e allora perché non ingannare il tempo con un bel bagno al mare di notte con delle temperature ghiaccianti?

L’artista ha pubblicato un video sui suoi profili social, scatenando la reazione dei numerosissimi fan che lo hanno scelto nella squadra del gioco parallelo al Festival della canzone italiana.

Allora, questa sera canto per ultimo al Festival, esce il mio disco, è la serata più bella della mia vita. Beccatevi sti 50 punti!

Il filmato ha fatto sorridere tutti e dopo il bagno gelido, che di sicuro lo ha ben svegliato, Will è salito sul palco dell’Ariston ed ha cantato la sua canzone. Ma non è finita qui, i 50 punti guadagnati con il bagno in notturna non erano abbastanza per il giovane artista.

Durante l’esibizione, si è avvicinato al pubblico ed ha rubato un paio di occhiali ad uno degli spettatori, guadagnando altri tre bonus: Bonus D’Argen (l’artista indossa occhiali da sole), Bonus Pelù (arista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico), L’arista scende in platea.

Ma cos’è il FantaSanremo? Si tratta di un gioco parallelo al Festival, a cui stanno partecipando centinaia di migliaia di persone in tutta l’Italia. Consiste nel creare una squadra, composta da 5 artisti tra quelli in gara. Ogni sera, i cantanti acquistano punti, meglio chiamati come bonus o perdono punti, meglio chiamati malus.

Chi è Will

Will è lo pseudonimo di William Busetti. L’artista ha 23 anni, è nato il 25 marzo 1999.

Si era già fatto conoscere al pubblico italiano durante l’edizione 2020 di X-Factor, riuscendo ad arrivare ai Bootcamp e grazie a Sanremo Giovani 2022, riuscendo a classificarsi tra i primi 6 artisti con il suo brano Le cose più importanti.