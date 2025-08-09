Wild Fest 2025: La musica elettronica torna alle origini

Il Wild Fest, festival di musica elettronica unico nella provincia di Foggia, torna il 10 agosto al Parco San Mauro, a partire dalle ore 17. Questa settima edizione presenta il tema “Back the origins”, dedicando un tributo alle radici locali del festival.

L’evento offre un’esperienza immersiva che combina musica, videomapping e un’area food con specialità regionali. L’ingresso è gratuito, permettendo a tutti di assistere a uno spettacolo di dj set accompagnato da un servizio audio-luci di alta qualità. Fondato nel 2016 da un gruppo di giovani appassionati sotto l’Associazione Culturale e Turistica Orsa Maggiore, il Wild Fest è diventato un’imperdibile occasione per gli amanti della musica elettronica, attirando artisti di fama nazionale e internazionale come John Acquaviva e Daniel Miller.

Negli anni, questo festival ha trasformato diverse location suggestive in scenari di videomapping e installazioni artistiche, cercando di coinvolgere la comunità locale e dare risalto ai talenti emergenti. Per la prima volta, l’edizione del 2025 presenterà una line-up di sei DJ, tutti provenienti dalla provincia di Foggia, sottolineando l’intento di valorizzare i talenti locali e riportando l’attenzione alle origini del festival.

Questo ritorno al passato coincide con l’evoluzione del festival stesso, che, da manifestazione locale, ha acquisito un’aura internazionale. La settima edizione si propone dunque di celebrare la crescita dell’evento e il legame con le proprie radici musicali, rendendo omaggio ai primi artisti che hanno contribuito al suo successo.