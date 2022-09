Wilbur il cane sveglia i proprietari

Durante un incendio scoppiato in casa il cane di famiglia di nome Wilbur inizia ad abbaiare per svegliare i proprietari e salvargli la vita.

Il cane è il migliore amico dell’uomo e a dimostrarlo sono storie come quella di Wilbur, il fedele cane di famiglia che ha salvato i suoi proprietari da un improvviso incendio domestico divampato nell’abitazione durante la notte. Salvato pochi mesi prima dalla solitudine di un canile, l’animale ha voluto restituire il favore agli abitanti della casa che lo hanno accolto con tanto amore e che grazie a lui ora possono dirsi scampati da quella che sarebbe potuta diventare una vera e propria tragedia.

Wilbur salva la famiglia adottiva da un incendio domestico

I cani sono animali davvero leali e non dimenticano affatto chi fa loro del bene.

Wilbur, un bellissimo cane di razza Rhodesian Ridgeback, ha voluto restituire il favore che i suoi proprietari gli hanno fatto mesi prima adottandolo e nel farlo ha salvato loro la vita durante un improvviso incendio scoppiato in casa durante la notte mentre la sua famiglia stava dormendo. L’animale ha iniziato ad abbaiare quando si è accorto del divampare delle fiamme, svegliando così gli abitanti dell’abitazione e permettendo loro di uscire in tempo dall’edificio.

Ti potrebbe interessare anche >>> Scoppia un incendio, il cane Bella lascia tutti senza parole – VIDEO

Wilbur è un cane davvero molto docile e mai prima di quel momento aveva avuto il bisogno di far sentire la sua voce all’interno delle mura domestiche.

Proprio per questo suo lato solitamente così calmo quando la padrona dell’animale lo ha sentito abbaiare con tanta vemenza ha capito che c’era qualcosa che non andava.

Infatti, quando la donna è stata svegliata nel cuore della notte si è trovata davanti ad un incendio che avrebbe di lì a poco avvolto tutta la casa, mettendo in pericolo lei e il figlio che stavano beatamente dormendo nei propri letti. Una volta usciti dalla casa sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno potuto domare le fiamme e spegnere così il fuoco che stava distruggendo l’edificio.

Ti potrebbe interessare anche >>> Thor, il gatto supereroe salva tutta la sua famiglia dall’avvelenamento

“Se non ci avesse avvertito abbaiando non ci saremmo mai accorti in tempo di quello che stava succedendo.” queste sono alcune delle parole che la donna ha rilasciato durante un’intervista dopo che il suo amato cane li aveva salvati da quella che sarebbe potuta essere una tragedia. Wilbur ha così restituito loro il grande favore che qualche tempo prima gli avevano fatto, dimostrando lealtà a chi lo ha accolto e diventando ai loro occhi un vero e proprio eroe. (G. M.)