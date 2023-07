wilbest® Set Regalo di Candele Profumate – Lavanda, Gardenia, Rosa, Gelsomino, Rosmarino e Vaniglia, Cera di Soia, Regalo da Donne per Anniversario, Compleanno, Festa della Mamma, Bagno, Yoga, 6 Pcs

Lascia che il profumo gradevole ti accompagni in un viaggio dell’olfatto e dei sensi.





Il meraviglioso profumo di queste candele dura a lungo e contribuisce a creare un’atmosfera rilassante.





Descrizione:





6 FRAGRANZE PIACEVOLI E DIVERSE:

Lavanda, gardenia, rosa, gelsomino, rosmarino e vaniglia



CERA DI SOIA 100% NATURALE, SICURA E RISPETTOSA DELL’AMBIENTE

Candele profumate = cera di soia pura + stoppino in cotone senza piombo + olio essenziale naturale



BRUCIATURA PULITA E DI LUNGA DURATA

Set di 6 candele profumate, ciascuna candela da 2,5 once può bruciare circa 15-20 ore, quindi puoi goderti 90-120 ore di viaggio sensoriale aromatico in totale.



CONTENITORI IN METALLO PORTATILI E RIUTILIZZABILI

Dopo che la candela si è bruciata, pulisci l’interno delle lattine di metallo e usale come simpatiche scatole per riporre orecchini, anelli, fermagli e altri piccoli articoli di cancelleria.



SET REGALO PERFETTO

Il set di candele è confezionato in una scatola dal design squisito ed è il regalo ideale per compleanni, Natale, San Valentino, Festa della mamma e del papà o altre festività.



Specifiche:





Profumo: Lavanda, gardenia, rosa, gelsomino, rosmarino e vaniglia

Composizione: Cera di soia pura + olio essenziale

Stoppini: Stoppino in cotone senza piombo

Tempo di combustione: 15-20 ore / ogni

Peso: Cera 2,5 once / ciascuno

Dimensioni del contenitore in metallo: 1,6 x 2,4 inch / 4 x 6 cm

Dimensioni confezione regalo: 9,4 x 6,1 x 2 inch / 24 x 15,5 x 5 cm



Il pacchetto include:





6 x Candele

1 x Biglietto di auguri

1 x Confezione regalo

1 x Manuale



Nota:





1. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

2. Posizionarlo su una superficie resistente al calore, perché questa banda stagnata si riscalda quando la candela brucia.

Cera Di Soia Naturale Al 100%, Sicura e Rispettosa Dell’Ambiente – Le candele profumate sono realizzate con cera di soia puramente naturale e biodegradabile mescolata con olio essenziale naturale, nonché stoppino in cotone senza piombo che brucia più pulito e più a lungo senza coloranti o coloranti artificiali. È innocuo per l’uomo, gli animali domestici e l’ambiente. Nel frattempo, ti regala ore di felicità aromatica di lunga durata. È possibile creare un’atmosfera rilassante e mite.

Bruciatura Pulita e Di Lunga Durata – Set di 6 candele profumate, ciascuna candela da 2,5 once può durare circa 15-20 ore, quindi puoi goderti un totale di 90-120 ore di viaggio sensoriale dell’aroma. Anche se non è acceso, questo set di candele emana un profumo incredibile! Utilizza cera di soia naturale di alta qualità, che brucia in modo più pulito e senza fumo nero. Il taglio dello stoppino aiuterà a bruciare in modo uniforme e prolungherà il tempo di combustione; l’odore persisterà a lungo.

Contenitori In Metallo Portatili e Riutilizzabili- La candela è molto squisita e piccola, la dimensione di una singola latta di candela è di soli 4 x 6 cm, quindi è facile da trasportare. Dopo che la candela è stata completamente bruciata, queste squisite scatole di metallo possono essere utilizzate per decorare le case. Può anche essere usato come una bella scatola per riporre orecchini, anelli, fermagli e altri piccoli articoli di cancelleria. Ti porterà divertimento illimitato.

Set Regalo Ideale – I motivi delle candele e delle confezioni sono immagini belle e vivide, proprio come le opere d’arte, ti danno un senso di freschezza e ti fanno sentire rilassato. Il set di candele profumate è ben confezionato: che tu lo usi per te stesso o lo dai ad altri, non perdertelo. È un regalo perfetto per amici, famiglie, colleghi in occasione di matrimoni, compleanni, anniversari, San Valentino, Ringraziamento, Natale, Festa della mamma o altre festività.