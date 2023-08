wilbest® Portafoglio Uomo Slim Vera Pelle Blocco RFID, Con Portamonete, Porta Chiavi e Carte di Credito, Finestra ID, Scomparti Banconote e Confezione Regalo, Piccolo Brifold – NERO

Descrizione prodotto

wilbest La tua scelta migliore – Possiedi i nostri portafogli, mentre altri subiscono il furto di identità, non lo farai.

Caratteristiche:

– ALTA CAPACITÀ : MULTI-FUNZIONE.

– VERA PELLE & NO ODOUR & ARTIGIANATO EXQUISITE.

– PROTEZIONE BLOCCATA RIFIUTI LESER RFID CONTRO IL FURTO.

– DESIGN LEGGERO: SEMPLICE SLIM & BI-FOLD & FACILE DA TRASPORTARE.

– 3 SET REGALO PERFETTO GRATUITO: PORTACHIAVI IN PELLE IN ACCIAIO INOX & CARTOLINA & PACCO REGALO.

Descrizione:

1. Black Wallet ha 1 finestra ID di accesso rapido, 1 tasca per monete, 2 scomparti per banconote per carta, ricevute e 9 scomparti per carte per trasportare tutte le tue carte.

2. Il portafoglio da uomo e il set di portachiavi sono realizzati a mano con vera pelle morbida. Nessun odore. Design leggero facile da trasportare.

3. Ideale per uomo, fratello, capo, fidanzato, festa del papà, compleanni, anniversario, San Valentino per marito, papà, uomo generale.

ISTRUZIONI DI BLOCCO LASER RIFIUTI LIDER:

CHE COS’È L’RFID?

– L’RFID è l’uso delle onde radio tra i dispositivi per trasferire i dati. Le carte di credito, le carte di pagamento e le patenti di guida utilizzano tutte la tecnologia RFID.

PERCHÉ USARE UN PORTAFOGLIO RFID?

– Le informazioni personali su queste schede sono vulnerabili ai furti da parte di borseggiatori che utilizzano scanner RFID a meno che non si disponga delle fodere speciali fornite da un portafoglio di blocco RFID.

SOGGIORNO PROTETTO.

– I nostri portafogli RFID sono rivestiti con un livello di blocco RFID avanzato per offrire una protezione completa contro le scansioni RFID indesiderate.

Specifiche:

Materiale: Vera pelle

Colore: Nero

Dimensioni portafoglio: 11,5 x 9,5 x 1,5 cm.

Dimensioni set portachiavi: 8,5 x 3 cm.

La confezione include:

1 – Portafoglio uomo

1 – Set portachiavi

1 – Cartolina

1 – Confezione regalo

Colore

Arancione e nero Nero Nero Nero Marrone Nero Marrone

Quante carte posso mettere?

8 8 13 13 9 9

Tasca per banconote

✓

✓

ID Windows

✓

✓

✓

✓

Blocco RFID

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Brevetto di apparenza

✓

✓

✓

✓

✓

Vera Pelle & No Odour & Mestiere Squisito – Uomo set Portafogli Nero e portachiavi in pelle è -crafted con genuino di Grado A mucca mano Nascondi Pebble pelle morbida confortevole al tatto che dà una sensazione di lusso, garantendo nel contempo un usage.It lunga durata ha un elegante, leggero (Dimensioni: 11,5 x 9,5 x 1,5 cm), si abbina bene con jeans o tuta. Nessun odore, odore di pelle fresca. E la finitura premium cucita a mano aumenta la loro qualità, ha reso il portafoglio più resistente.

Protezione Blocco Rfid – Mentre altri subiscono il furto di identità, non lo farai. Questo portafoglio classico è dotato della funzione avanzata Blocco RFID. Oltre a essere in grado di memorizzare banconote e carte di credito, è anche protetto da scansioni RFID NFC e BLE non garantite. Ha testato per bloccare i segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, patenti di guida e ID, proteggendo le preziose informazioni archiviate sui chip RFID in modo da non essere rubati.

3 Set Free: Portachiavi Pelle In Acciaio Inossidabile & Cartolina & Regalo – wilbest portafoglio in pelle da uomo nero è dotato di un elegante set di portachiavi alla moda (dimensioni: 8,5 x 3 cm) realizzato in acciaio inossidabile pregiato e vera pelle. È sicuro di attirare l’attenzione quando viene visualizzato. Una cartolina gratuita, puoi scrivere la tua benedizione quando la usi come regalo nella nostra deliziosa confezione regalo nera gratuita.

Regalo Perfetto Set – presenta ideale per gli uomini, Fratello, coniuge, in-law, Boss, il ragazzo, un collega, Festa del Papà, Natale, compleanni, anniversari, per il marito, papà e lo zio , dei viaggiatori, regalo generale Mens per mostrare apprezzamento. si noti che alcuni badge di identificazione, carte di accesso e la camera di albergo carte di funzionare a 125 KHz non bloccherà il segnale.

