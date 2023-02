Wilbest® Portafogli da uomo neri, Nero , A

Descrizione prodotto

PORTAFOGLIO

Portafoglio sottile e sottile

Per i portafogli, le parole minimaliste. Ha un design elegante e leggero (dimensioni: 1,5 x 11 x 9,5 cm). Il portafoglio sottile mira a fornire un modo semplice per organizzare le tue tasche. Può contenere almeno dieci carte, alcune banconote e monete.

Facile da trasportare e si abbina bene ai jeans

Puoi inserire o prendere rapidamente una carta d’identità, una patente di guida, carte di credito e mettere questo portafoglio sottile nella tasca anteriore o nella tasca dei pantaloni.

Blocco RFID

I blocchi RFID sono considerati contemporanei. Combinali tutti insieme e ottieni ciò che il portafoglio più sottile sta cercando di ottenere.

Abbastanza spazio per l’uso quotidiano

2 scomparti per banconote separati e 10 scomparti per carte e tasca per monete

Cancella finestra ID

10 slot per carte d’identità, patente di guida e carte di credito, di cui 1 finestra trasparente

Tasca portamonete robusta

Tasca portamonete con pulsante antiruggine

Portafoglio di alta qualità

Realizzato in pelle opaca di alta qualità con punti rinforzati, il suo design di base lo rende un oggetto alla moda.

Il portafoglio del nostro uomo mostra uno stile moderno di alto livello.

STILE MODERNO

Che tu sia un viaggiatore appassionato o un uomo d’affari, vivi all’estero o goditi le vacanze all’estero, questo portafoglio garantisce una sensazione confortevole e una capacità resistente alle pieghe e combina praticità e sicurezza. L’eleganza e lo stile comodo rendono questo portafoglio sottile in pelle ideale per viaggiare, fare shopping, affari, appuntamenti.

REGALO PER LA PERSONA COME APPREZZAMENTI SU TUTTI I FESTIVAL MASCHILI

Il portafoglio Wilbest è la scelta ideale per fratello, capo, fidanzato, lavoratore, festa del papà, compleanni, anniversari, San Valentino per marito, papa, gentiluomo in importanti festival.

LEGA METALLICA, DUREVOLE

Lega di metallo, resistente e di lunga durata.

