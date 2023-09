wilbest® Piccolo Portafoglio Uomo Slim Blocco RFID con Fermasoldi, con Tessere Tascabile Documenti, Porta Carte di Credito, Finestra di ID, Pelle Carbonio con Confezione Regalo

Descrizione prodotto

Il wilbest portafoglio è sottile, minimalista ed elegante.

Rispetto al portafoglio grande e ingombrante, non si gonfia nella tasca anteriore o in altre tasche.

Anche se stai seduto o guidi per molto tempo, non ti sentirai scomodo portarlo.

Vantaggi:

–FUNZIONALE & PRATICO

1 slot per pollice facilmente accessibile + 7 slot per schede (1 finestra ID) + 1 fermasoldi + 1 tasca per monete.

–ELEGANTE & SOTTILE & BI-FOLD

Nonostante le sue dimensioni ridotte, grazie al suo design intelligente offre spazio sufficiente per banconote, monete e carte di credito.

–STILE RAFFINATO

I portafogli sono realizzati in fibra di carbonio e microfibra, alta qualità, forte resistenza alla trazione del tessuto e facili da trasportare.

–PROTEZIONE RFID EFFICACE

Dotato di tecnologia RFID in grado di bloccare i segnali RFID, il portafoglio ti aiuterà a mantenere al sicuro il tuo ID e la tua carta di credito / debito.

–REGALO IDEALE PER GLI UOMINI

Usiamo una squisita confezione regalo per avvolgere i nostri portafogli. Non solo è un’ottima protezione per il tuo portafoglio, ma è anche un regalo decente per te o per qualcuno che ami.

Descrizione:

1.Il logo in lega “W” ilbest ha una buona riconoscibilità e una forte tridimensionalità.

2.Le cuciture stabili e pulite garantiscono durata e un’eccezionale protezione dall’usura.

3.L’interno utilizza tre materiali barriera RFID ad alta densità di diversa densità, che sono sicuri e durevoli.

Specifiche:

Materiale: Pelle in fibra di carbonio e microfibra

Colore: Nero

Taglia: 11,5 x 8,5 x 1,5 cm / 4,5 x 3,3 x 0,5 inch

La confezione include:

1 x Portafoglio da uomo

1 x Pacco regalo

1 x Cartolina

1 x Borsa in flanella

Colore

Arancione e nero Nero Nero Nero Nero Marrone

Quante carte posso mettere?

8 8 10 13 12 9

Tasca per banconote

✓

✓

✓

ID Windows

✓

✓

✓

✓

✓

Blocco RFID

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Brevetto di apparenza

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 1,5 x 8,5 x 11,5 cm; 120 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 dicembre 2020

Garanzia e recesso: Indipendentemente dal tuo diritto di recesso legale, hai un diritto di reso di 30 giorni per molti prodotti.

ASIN ‏ : ‎ B08D3GCX5M

Elegante & Sottile & Bi-Fold – Le dimensioni dell’elegante portafoglio da uomo sono 11,5 x 8,5 x 1,5 cm (4,5 x 3,3 x 0,5 inch), senza espandersi una volta riempito e possono essere facilmente tirate dentro e fuori dalla tasca. Con questo portafoglio sottile, non si adatta solo alla tasca posteriore, ma anche perfettamente nella tasca anteriore. Nonostante le sue dimensioni ridotte, grazie al suo design intelligente offre spazio sufficiente per banconote, monete e carte di credito.

Stile Raffinato – Il nostro portafoglio è realizzato a mano in pelle di fibra di carbonio all’esterno e microfibra all’interno con una consistenza liscia. Questo portafoglio dal design accattivante è elegante e altamente funzionale, ideale per trasportare facilmente i tuoi oggetti essenziali. Inoltre, al fine di offrire ai nostri clienti la migliore qualità e prodotti squisiti, siamo determinati a supervisionare ogni fase: selezione della pelle, taglio, cucito, lavorazione e confezionamento.

Protezione Rfid Efficace – Il wilbest portafoglio può proteggere le tue informazioni personali e finanziarie. È stato testato per bloccare i segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, patenti di guida e ID, proteggendo le preziose informazioni memorizzate sui chip RFID in modo da non essere rubate. NOTA BENE CHE alcuni badge identificativi, carte di accesso e carte di camere d’albergo funzionanti a 125 KHz non bloccheranno il segnale.

Regalo Ideale Per Gli Uomini – Il nostro portafoglio da uomo combina funzionalità e durata e soddisfa le attuali tendenze della moda, eleganti e lussuose. È confezionato in un sacchetto di flanella nera all’interno di una bellissima confezione regalo. E una cartolina gratuita, scrivi le tue benedizioni a qualcuno. Sono i regali più speciali per padre, marito, fidanzato, figlio, amici per compleanni, Pasqua, festa del papà, giorno del Ringraziamento, Natale, feste e altre occasioni speciali.