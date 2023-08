WIIT prosegue il buy-back e sale al 6,1% del capitale sociale

– WIIT, in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti del 4 Maggio 2023, ha comunicato di aver acquistato dal 14 al 18 agosto 2023, complessivamente 27.021 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 17,0786 euro per azione, per un controvalore complessivo di 461.041,93 euro.

Dall’inizio del programma WIIT ha acquistato 82.731 azioni ordinarie pari allo 0,30% del capitale sociale e a seguito degli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 1.713.011 azioni proprie, pari a circa il 6,12% del capitale sociale pari ad 2.802.066,00 euro.

A Milano, intanto, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 17 euro.