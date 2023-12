WiFi telecamera per endoscopio ispezione impermeabile Snake USB per auto per Iphone e Smartphone Android

Altri suggerimenti:

KERUI WiFi endoscopio fotocamera 8mm HD 1200P cavo rigido 720P cavo morbido endoscopio per iPhone Android Tablet PC

Qual è la differenza tra 1200P e 720P? 1200P: cavo rigido

720P: cavo morbido

Descrizione per telecamera endoscopica WiFi 1200P:

Caratteristiche: Fotocamera CMOS ad alta risoluzione 1.1600*1200.

(Se prendi video, la risoluzione potrebbe avere un po’ di effetto, in generale è 640*480P, perché l’immagine liscia riduce la risoluzione, grazie per la tua grande conoscenza!) 2. Connessione WiFi Wireless, facile da collegare e utilizzare.

3. 8 luci a LED, luminosità regolabile.

4. IP65 design impermeabile.

5. Mini dimensioni, peso leggero, uso portatile.

6. Compatibile con i sistemi iOS / Android / Windows / Mac.

7. La batteria integrata da 600mAh del dispositivo WiFi può essere di 45 minuti, attraverso l’alimentatore da 5V per funzionare.

8. Supporto per fotocamera e telefono con registrazione video.

Fotocamera CMOS ad alta risoluzione 1600*1200 La fotocamera 1200P ti offre una meravigliosa esperienza nella registrazione di un video HD con gamma di chiusura chiara.



8 luci a LED regolabili 8 luci a LED regolabili aiutano molto a migliorare la luminosità e la chiarezza dell’immagine anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’endoscopio Wifi è compatibile con i sistemi iOS / Android / Windows / Mac Può essere facilmente collegato al tuo smartphone tramite WiFi. L’ultima cosa da fare è scaricare e installare l’app compatibile.



La migliore lunghezza focale è 2-5 cm.

Impermeabile Fotocamera impermeabile IP65 e diametro 8mm. Questo endoscopio può essere adatto a vari tipi di ambiente, ad esempio, area bassa luce o scura, area umida o bagnata e nell’acqua, ma non più di 5cm di profondità.

Un clic per scattare foto

Vari accessori Lo specchio, magnetico e gancio, realizzato con i materiali premium dallo stesso luogo dell’endoscopio, sarà uno strumento utile e utile per sparare i problemi che si rilevano in un ambiente cupo.

Applicazioni larghe:

La differenza tra 1200P e 720P è il cavo rigido e il cavo morbido. Per cavo rigido 1200P, può essere piegato e rialzato più facilmente.

Per cavo morbido 720P, è più facile da piegare e adatto per l’utilizzo in condotte complesse.



Descrizione per telecamera endoscopica WIFI 720P:

Cavo flessibile morbido 720P è un cavo morbido ed è più flessibile per passare attraverso le tubazioni complesse.

8 luci a LED regolabili Ideale per lavorare in aree scure.

Ventose gratuite come regalo per te Il pacchetto è con una ventosa per facilitare l’installazione di dispositivi WiFi sul telefono o in altri luoghi sulla superficie posteriore piatta.

Compatibile con diversi dispositivi per l’uso Il nostro endoscopio di ispezione WiFi è compatibile con iphone/smartphone android/tablet/ipad/PC









Avviso (lettura accurata) 1. Questo modello di endoscopio non è compatibile con Samsung A50, A51.

2. Se la connessione wifi è sempre intermittente, controlla se la batteria è scarica.

3. È 1600*1200 quando funziona su telefono cellulare e 1280*720 quando funziona su PC.

4. La migliore distanza per l’endoscopio per osservare l’obiettivo è 2-5cm. Se si sente che i pixel non sono abbastanza chiari, si prega di regolare la distanza entro questo intervallo.

Specifiche: * Lunghezza del cavo: 1m , 2m , 3.5m, 5m ,10m

* Obiettivo: 8mm

* Risoluzione: 640*480, 1280*720,1280*960 ,1600*1200

(Per scattare video la risoluzione ha un po’ di effetto, in generale è 640*480P, perché l’immagine liscia riduce la risoluzione, grazie per la tua intelligenza!) * Frame Rate: 15-30fps

* Angolo di visione: 70 gradi

* Distanza focale: 2-5cm

* Livello impermeabile: IP65

* Luce di esposizione: automatica

* Temperatura di esercizio: da 0 gradi a 70 gradi

* Luce: 8 luci a LED

* Frequenza di trasmissione: 2400 ~ 2483.5MHz

* Illuminazione minima: 0 lux

* Alimentatore: batteria al litio da 500mAh (integrata)

* Tempo di ricarica: 1 ora

* Sistemi operativi supportati: Android, iOS, Smartphone Windows, PC Mac book

* Formato foto: MJPEG

* Formato Video: AVI

Sulla risoluzione, se acquisti 1200P, puoi scegliere la massima risoluzione è 1600*1200. Se acquisti 720P, puoi scegliere la massima risoluzione è 1280*720.

FAQ(Si prega di leggere con attenzione prima di ordinare) Q1: perché l’immagine non è chiara? A1: si prega di regolare la distanza di messa a fuoco, la migliore osservazione del nostro questo endoscopio WiFi è 2-5 cm, quando si guarda l’immagine si prega di non spostare l’obiettivo e questo endoscopio con 8 luci a LED, quando l’area utilizzata è scura, si prega di regolare le luci a led al massimo! Q2: perché aprisco l’app, ma senza nessuna immagine? A2: si prega di prendere nota durante la scansione del codice QR per scaricare l’app, è necessario scegliere la versione corretta, per iphone scegli IOS, per smartphone cellulare scegli la versione Android. E si prega di controllare se collegare con successo il WiFi! Q3: qual è la lunga distanza su WiFi può essere collegata? A3 : 10m Q4: questo endoscopio può essere utilizzato in acqua? A4: sì. Questo endoscopio può essere utilizzato in acqua, il tempo supporta in generale 10-15 minuti. Si consiglia di utilizzare in acqua un cappuccio impermeabile. E questo cappuccio impermeabile non è con il vetro, è con il vetro sull’obiettivo, se su un cappuccio impermeabile con vetro, quindi causerà una foto non trasparente, speranza che tu sia in grado di capire! Q5: qual è la risoluzione sull’endoscopio? A5: ci sono 640*480, 1280*720,1920*1080, 1600*1200 possono essere scelti. Se acquisti 720P la massima risoluzione è 1280*720. Q6: qual è il cavo rigido? E qual è il diverso sul cavo morbido? A6: il cavo semirigido può piegare e contenere la forma di accesso a un’ampia varietà di luoghi confinati per soddisfare le diverse esigenze d’uso.

Nota: I nostri accessori sono stati aggiornati.

Gli accessori nella foto sul manuale sono la vecchia versione (non vendiamo più la vecchia versione), e gli accessori che hai ricevuto sono l’ultima versione aggiornata.

Endoscopio WiFi 1200P





Il pacchetto include: Endoscopio WiFi 1 x con scatola WiFi

1 x gancio piccolo

1 x magnete

1 x side audience

1 x specchio

1 x manuale

Endoscopio WiFi 720P