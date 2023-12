Wifi IP Camera Outdoor 4X Zoom digitale AI Human Detect telecamera Wireless H.265 P2P Audio 2MP 3MP telecamera CCTV di sicurezza

1. Caratteristiche principali:

Risoluzione * HD 2MP/3MP per opzione;

* Supporta la doppia luce di avviso intelligente true humanoid;

* Supporta la luce nera a colori, la visione notturna a colori è chiara;

* Tre modalità di visualizzazione, avvertimento a doppia luce per visione notturna a infrarossi a colori a luce nera;

* Supporta il salvataggio e la riproduzione del client del computer CMS in tempo reale;

* Impostazione personalizzata della modalità di allarme: campanello di allarme con impostazione personalizzata fai-da-te;

* Rilevamento umanoide: linea di miscelazione, area, rilevamento del flusso bidirezionale, per forma umana, l’elemento attiva senza allarme;

* Nuovi altoparlanti personalizzati con volume elevato, 4w ad alta potenza;

* PTZ: ruota di 270 gradi sinistra e destra e ruota di 90 gradi in verticale;

* Doppia Antenna 5DB trasmette segnali, design ad alto guadagno e il segnale è più grande e più forte;

* H.265X il nuovo design di archiviazione, l’archiviazione della scheda TF è inferiore, più stabile e più durevole;

* Tre modalità di connessione abbinate: connessione diretta hotspot AP/connessione WiFi wireless/connessione cablata con porta di rete;

* Esclusivo trattamento termico sferico brevettato, con una media di 30 gradi, lascia che l’esposizione dello schermo si asciughi e scompaia;

* Archiviazione cloud gratuita da 30 giorni, la sicurezza dei dati è più stabile 1 volte.