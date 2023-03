Wifi Display Dongle, Wireless Display Dongle HDMI 1080P Portatile ricevitore TV, Airplay Dongle Mirroring Screen dal telefono al grande schermo, supporto Miracast Airplay DLNA TV (Type1)

Peso: 54 g.

Colore: nero.

Dimensioni: 58 x 31 x 11 mm.

CPU: AM 8268

RAM: DDR 1 Gbit

Connettore: HDMI / Micro USB

Alimentazione: 5V 2A

Supporto tecnologico: Airplay / Miracast / DLNA

1 ricevitore HDMI.

1 cavo USB WiFi 2 in 1.

1 manuale utente (lingua italiana non garantita). Istruzioni: In primo luogo, è necessario collegare il dongle wireless alla porta HDMI del dispositivo di visualizzazione, proiettori o TV o uno schermo di visualizzazione. Quindi accendere il dongle wireless utilizzando un power bank USB o una presa di corrente. Mettere il modulo wifi all’esterno per ricevere meglio il segnale wifi. In secondo luogo, una pagina di istruzioni apparirà sul dispositivo di visualizzazione. [Connessione per dispositivo iOS]

Passo 1: Assicurarsi che l’opzione Airplay/DLNA sulla pagina di istruzioni sia evidenziata.

Passaggio 2: collegare il vostro iPhone alla rete hotspot emessa dal dongle wireless. SSID e password verranno visualizzati nella pagina delle istruzioni.

Passo 3: Una volta connesso all’hotspot, aprire il browser sul tuo iPhone o iPad, inserire il sito web mostra nella parte inferiore della pagina delle istruzioni. Quindi inserisci nella pagina di impostazione wifi, cerca il tuo wifi di casa e inserisci la password wifi per collegare il tuo iPhone o iPad al tuo wifi di casa.

Passo 4: Chiamare il centro di controllo del vostro iPhone o iPad, fare clic sullo schermo mirroring, il nome del dongle wireless apparirà, fare clic su di esso e si connetterà e quindi mostrare il vostro iPhone o iPad schermo sul dispositivo di visualizzazione. Fatto! [Connessione per dispositivo Android]

Passo 1: premere il pulsante sul dongle wireless per passare a Miracast. Assicurarsi che l’opzione Miracast nella pagina delle istruzioni sia evidenziata.

Passo 2: Quindi scoprire l’opzione di mirroring dello schermo wireless sul tuo telefono Android o tablet Android, cercare il dongle wireless. Una volta visualizzato il nome del dispositivo, fare clic su di esso e si connetterà e mostrare il vostro telefono Android o schermo tablet sul dispositivo di visualizzazione. Fatto!



【Display wireless ad alta definizione】Questa porta HDMI del dongle supporta l’uscita video 1080P e l’uscita audio di alta qualità. È possibile collegare smartphone, notebook o iPad a TV, proiettore o monitor e qualsiasi cosa vedete sui vostri dispositivi mobili sarà specchiato sullo schermo più grande, che è più facile da guardare ed è adatto per la condivisione. Rendi la tua TV una smart TV.【Velocità di trasmissione più veloce】Adotta la tecnologia 2.4G, garantendo nessun ritardo o buffer. Interconnessione wireless, portata di trasmissione wireless fino a 10 metri, estremamente stabile e affidabile. Quasi nessun ritardo! La tua vita sarà facile!【Facile da usare e commutare inutile】Non è necessario alcun driver di applicazione o software. Non c’è bisogno di passare da Airplay a Miracast, si passa automaticamente, super facile. Solo per 3 passi puoi facilmente goderti musica, video, foto, file di ufficio e sito web su grande schermo: Plug->Connect->Mirror.Design compatto e ampio utilizzo: questo mini adattatore è leggero e si può portare ovunque e in qualsiasi momento. Applicabile all’home theater, giochi, conferenze, insegnamento. Ideale anche per campeggio/viaggio, condividere video e foto interessanti.【Verifica prima di acquistare】Questo dongle con display WiFi supporta Miracast, DLNA, Airplay. Ma si prega di controllare il dispositivo circa i requisiti di flusso. 1. La TV supporta la porta HDMI? 2. Il tuo iPhone / iPad supporta iOS 8+ e Android supporta la versione 4.4+, Mac 10.8 o versioni successive e Windows 8.1 o successive? 3. Sia che il sistema del telefono cellulare sia dotato di funzione di mirroring, come “Screen Mirroring” del telefono Apple, “Smart View” del telefono Samsung.

18,99 €