WiFi Camera 1080P Bulb with 4X Zoom and Home Alarm Monitor

La WiFi Camera 1080P Bulb è una soluzione innovativa per la sicurezza domestica, che combina la funzionalità di una telecamera di sorveglianza con la praticità di una lampadina. Dotata di tecnologie avanzate, questa telecamera offre un monitoraggio in tempo reale con una risoluzione di alta qualità, sia di giorno che di notte. Le sue caratteristiche eccezionali la rendono ideale per qualsiasi ambiente domestico, garantendo sicurezza e tranquillità.

Caratteristiche principali:

Tracciamento automatico : La telecamera è in grado di seguire i movimenti, adattandosi in tempo reale a ciò che accade nel campo visivo, offrendo una sorveglianza continua e precisa.

: La telecamera è in grado di seguire i movimenti, adattandosi in tempo reale a ciò che accade nel campo visivo, offrendo una sorveglianza continua e precisa. Panoramica e inclinazione fluide : Grazie alla capacità di pan e tilt, è possibile regolare l’angolazione della telecamera per una visualizzazione ottimale e senza interruzioni.

: Grazie alla capacità di pan e tilt, è possibile regolare l’angolazione della telecamera per una visualizzazione ottimale e senza interruzioni. Sorveglianza giorno e notte : Con la sua visione notturna avanzata, la camera fornisce immagini nitide anche al buio, grazie alla funzione di visione notturna a colori.

: Con la sua visione notturna avanzata, la camera fornisce immagini nitide anche al buio, grazie alla funzione di visione notturna a colori. Allarme attivato dal movimento : Ricevi notifiche istantanee sul tuo dispositivo mobile ogni volta che viene rilevato un movimento, per una risposta immediata.

: Ricevi notifiche istantanee sul tuo dispositivo mobile ogni volta che viene rilevato un movimento, per una risposta immediata. Audio bidirezionale chiaro : Comunica facilmente con chi si trova nel tuo ambiente grazie all’audio bidirezionale di alta qualità.

: Comunica facilmente con chi si trova nel tuo ambiente grazie all’audio bidirezionale di alta qualità. Accesso remoto P2P : Monitora la tua casa in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo attraverso l’app dedicata, connessa tramite WiFi.

: Monitora la tua casa in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo attraverso l’app dedicata, connessa tramite WiFi. Installazione facile : Basta avvitarla alla presa E27 per avere una telecamera di sorveglianza pronta all’uso.

: Basta avvitarla alla presa E27 per avere una telecamera di sorveglianza pronta all’uso. Memoria locale e Cloud : Puoi scegliere tra l’archiviazione su scheda TF o Cloud per salvare le registrazioni video.

: Puoi scegliere tra l’archiviazione su scheda TF o Cloud per salvare le registrazioni video. Visione notturna a colori : Una delle sue caratteristiche distintive è la visione notturna a colori, che permette di catturare ogni dettaglio anche quando è buio.

: Una delle sue caratteristiche distintive è la visione notturna a colori, che permette di catturare ogni dettaglio anche quando è buio. Compatibilità con Alexa: Integra facilmente il dispositivo con Alexa per controllare la telecamera tramite comandi vocali.

Guarda come funziona la WiFi Camera 1080P Bulb nel nostro video di dimostrazione:

Informazioni sul prodotto:

Modello : SK-ZA01-Q

: SK-ZA01-Q Risoluzione : 1080P (2 megapixel)

: 1080P (2 megapixel) Sensore d’immagine : CMOS

: CMOS Illuminazione minima : 0.001 Lux

: 0.001 Lux Lente : 3.6mm

: 3.6mm Angolo di visione : 360° (controllo PTZ)

: 360° (controllo PTZ) Temperatura di lavoro : Da -20 a +40°C

: Da -20 a +40°C Alimentazione : 220V

: 220V Memoria : Supporta scheda TF (non inclusa) e Cloud

: Supporta scheda TF (non inclusa) e Cloud Compatibilità WiFi : 2.4GHz (non supporta 5GHz)

: 2.4GHz (non supporta 5GHz) Distanza di irradiazione infrarossi : Fino a 10 metri

: Fino a 10 metri Materiale: ABS

Pacchetto incluso:

1 x Telecamera panoramica

1 x Base E27

1 x Manuale d’uso

Nota importante:

La telecamera non supporta la rete WiFi 5GHz. Si consiglia di utilizzare una rete 2.4GHz per configurare il dispositivo.

Assicurarsi che la telecamera sia collegata all’alimentazione e che il telefono sia connesso alla rete WiFi.

La WiFi Camera 1080P Bulb è perfetta per chi cerca un sistema di videosorveglianza discreto, efficace e facile da installare. Grazie alle sue funzionalità avanzate, rappresenta una soluzione ideale per la sicurezza della tua casa, sia di giorno che di notte.