Widow Von’Du è stata arrestata lunedì su mandato della Contea di Jackson in Missouri con l’accusa di violenza domestica di primo e secondo grado. Secondo una prima ricostruzione, infatti, la celebre drag queen di RuPaul’s Drag Race (che è stata ammanettata proprio mentre era in drag, casualità) avrebbe picchiato violentemente il fidanzato facendolo finire in ospedale con 14 punti di sutura fra testa e volto.

A denunciarla è stato proprio il fidanzato che ha raccontato ai poliziotti di essere rimasto a dormire a casa di Widow Von’Du come da accordi, ma quando quest’ultima è rincasata visibilmente ubriaca l’avrebbe pestato a sangue. Secondo il suo racconto l’uomo avrebbe ricevuto calci e pugni sul volto, un tentativo di strangolamento ed avrebbe sbattuto la testa contro la testata del letto perdendo molto sangue ed anche i sensi.

Una volta ripreso, l’uomo – approfittando della distrazione di Widow Von’Du – è riuscito a scappare ed è andato all’ospedale.

Widow Von’Du di Drag Race, il momento dell’arresto

I poliziotti, una volta rintracciata Widow Von’Du l’hanno ammanettata e presa in custodia, con tanto di foto segnaletica e manette. La cauzione per il rilascio sarebbe fissata a 50 mila dollari.