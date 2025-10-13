Wicken Fen in Inghilterra raggiunge 10.000 specie registrate

Il Wicken Fen, una riserva naturale nel Cambridgeshire, ha raggiunto un traguardo straordinario diventando la prima nel Regno Unito a documentare 10.000 specie. Questo risultato è stato celebrato con la scoperta della falena “six-belted clearwing”, che imita l’aspetto di una vespa, contribuendo così alla sua protezione dai predatori.

Questa falena, conosciuta come Bembecia ichneumoniformis, presenta sei strisce gialle su un addome nero, che le conferiscono un aspetto minaccioso. Altre recenti scoperte nel Wicken Fen includono il raro scarabeo formica, una pianta della famiglia delle leguminose chiamata “grass vetchling” e un’altra falena, la “chamomile shark”.

A livello ornitologico, sono stati registrati avvistamenti rari, tra cui un’aquila di mare e una cicogna bianca, che hanno visitato la riserva negli ultimi anni. Alan Kell, un manager del National Trust, ha sottolineato l’importanza di questo risultato, evidenziando come sia frutto dell’interesse collettivo per questo angolo speciale del paese.

Il Wicken Fen, acquistato dal National Trust, è stato ampliato nel corso degli anni fino a coprire 2.026 acri, diventando un habitat ideale per la biodiversità. Risultati positivi in termini di diversità sono stati registrati negli ultimi decenni, con una crescita notevole della varietà di fauna e flora.

Con oltre 10.000 specie documentate, i sostenitori della riserva sperano che questo numero continui a crescere grazie a una nuova collaborazione con il Nature Recovery Project, che mira a ripristinare le torbiere a bassa quota nel Regno Unito, contribuendo così a combattere i cambiamenti climatici e a preservare l’ecosistema.