Ormai da qualche mese sappiamo che la Universal ha deciso di portare al cinema uno dei più famosi musical di Broadway, Wicked. Lo scorso giugno il regista Jon M. Chu ha dichiarato: “Sono così emozionato all’idea di iniziare a lavorare a questo progetto. Siamo nelle fasi iniziali di Wicked. Quello che mi ha veramente colpito è il potere della musica, perché i musical esistono in primo luogo quando le parole non bastano. Oggigiorno le parole non sono davvero sufficienti per quello che stiamo attraversando. Vi porterò nel pazzo mondo di Oz, visiterete ancora quei luoghi. Ma soprattutto vedrete il rapporto tra queste due donne [Elphaba e Glinda], saremo così vicini a loro. Faremo il tifo per loro. Questa è la cosa più importante“.

Ariana Grande e Cynthia Erivo, le protagoniste di Wicked.

Ieri sera Jon M. Chu ha rivelato che i ruoli di Elphaba (la Strega dell’Ovest) e di Glinda (la Strega Buona del Nord) sono andati a Cynthia Erivo e Ariana Grande. La popstar di Thank U Next si è subito congratulata con la sua collega: “Cara Cynthia, non riesco nemmeno a descrivere quale onore sia per me lavorare con te. Non vedo l’ora di abbracciarti. Ci vediamo a Oz“.

E adesso si è avverato il sogno di Ariana, che nel 2011 confessò: “Ho amato rivedere Wicked. Che produzione magnifica! Questo mi ha ricordato quanto io speri di interpretare il ruolo di Glinda un giorno. Il personaggio dei miei sogni“.

‘Wicked’ stars Ariana Grande and Cynthia Erivo with director Jon M. Chu. 🖤 pic.twitter.com/AO0lJfnB4e — Pop Crave (@PopCrave) November 5, 2021

Goooood Newwwws!!! The incredible #CynthiaErivo and @ArianaGrande will be our Elphaba and Galinda in @WickedMovie @UniversalPics Get ready for a match up like you’ve never seen!!! In pink and green!!! pic.twitter.com/t1eH82mCe7 — Jon M. Chu (@jonmchu) November 5, 2021