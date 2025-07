Wicked: For Good in Italia, scegli la tua versione!

Il mondo del cinema si prepara a un grande evento con l’imminente uscita di “Wicked: For Good”. Questo atteso film, interpretato dalle star Cynthia Erivo e Ariana Grande, farà il suo debutto nelle sale italiane il 19 novembre.

Durante la recente convention organizzata da Universal Pictures a Riccione, è stata annunciata una strategia inedita per la distribuzione del film: gli spettatori potranno scegliere tra tre diverse versioni. La prima è in lingua originale, la seconda sottotitolata e la terza presenta i dialoghi doppiati in italiano con le canzoni in versione originale, su richiesta dei fan di Ariana Grande. Questa formula è stata già sperimentata con successo in Germania e ora viene riproposta in Italia.

“Back in Oz”, il film racconta la storia di Elphaba, la strega della città di Oz, e della sua amica Glinda, mostrando il percorso di crescita e trasformazione delle due protagoniste. Jon M. Chu, il regista, spera di replicare il successo del primo capitolo, che ha ricevuto ampie riconoscimenti e ha riscosso ottimi risultati al botteghino.

Il cast di “Wicked: For Good” comprende anche attori di grande calibro come Michelle Yeoh nel ruolo di Madame Morrible, Jonathan Bailey nei panni di Fiyero, e Jeff Goldblum che interpreta il Mago di Oz. La trama si concentrerà sulla crescente rivalità tra Elphaba e il regime oppressivo guidato dal Mago e da Madame Morrible, approfondendo le dinamiche della loro amicizia, come suggerito dalla canzone che dà il titolo al film.