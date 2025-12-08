9.9 C
Whoopi Goldberg diventa bisnonna in America

Whoopi Goldberg ha annunciato a “The View” di aver accolto la sua seconda pronipote, Lotus Dean. L’attrice, visibilmente emozionata, ha definito la nascita di Lotus “una cosa meravigliosa”. La piccola Lotus pesa 2,8 kg ed è la figlia del nipote di Whoopi, Mason. Whoopi ha scherzato sul fatto che il nipote sembra innamorato, ma è sicura che questo cambierà.

Whoopi Goldberg ha già una pronipote, Charli Rose, e non può fare a meno di esprimere la sua gioia per l’arrivo di Lotus. Ha confessato di non aver mai pensato di avere due pronipoti e che essere presente in questo momento è incredibile. Quando le è stato chiesto quale soprannome vuole, ha risposto con il suo tipico spirito: “Mi chiameranno semplicemente Whoopi. Non sono la nonna, sono la bisnonna, quindi basta”.

