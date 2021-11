Nuova versione animata di Who Wants To Live Forever che invita i leader mondiali ad agire sui cambiamenti climatici.

Brian May scrisse la canzone dei Queen, Who Wants To Live Forever, per l’iconico album A Kind of Magic uscito nel 1986. La traccia è stata inclusa anche nella colonna sonora del film Highlander. Il chitarrista ha realizzato una nuova versione della canzone, immersa in una straordinaria animazione che chiede un’azione concreta per tutelare il clima e proteggere la fauna selvatica in tutto il mondo, in occasione della COP26, conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che è in atto a Glasgow, in Scozia.

Freddie Mercury e Brian May dei Queen

Queen, nuovo video di Who Wants to Live Forever per il climate change

Brian May ha pubblicato un nuovo video musicale di Who Wants To Live Forever con la sua Save Me Trust, che mira a dare voce agli animali, invitando i leader mondiali a intraprendere azioni per il clima e proteggere la fauna selvatica. In una dichiarazione, il chitarrista dei Queen ha detto: “Questo incredibile video creato da studenti provenienti da tutti e cinque i continenti mostra la devastazione che il nostro prezioso pianeta deve affrontare“. May ha continuato, dicendo: “Il progresso dei nostri bisogni ha spinto madre natura sull’orlo. Specie in via di estinzione mille volte più velocemente che in qualsiasi altro momento della nostra storia“. Il video:

“I leader mondiali si stanno incontrando alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022 (COP26) ed è essenziale che prestino attenzione e agiscano ORA. No se, no ma, siamo a un punto di svolta che non possiamo ignorare! Il mondo sta guardando alla COP26 al fine di ottenere azione e soluzioni immediate“.

Il messaggio animalista di Brian May

Il video si apre con una citazione della rock star che dice che gli piacerebbe di più che tale video rappresentasse una campagna per i diritti degli animali piuttosto che un nuovo video musicale in versione animata. Brian May ha detto: “Preferirei essere ricordato per aver salvato gli animali. Quando me ne sarò andato, la gente senza dubbio mi ricorderà per i Queen, ma preferirei essere ricordato per aver tentato di cambiare il modo in cui trattiamo i nostri simili”.

La bellissima animazione – diretta da Matteo Valenti – si apre con la caccia alle volpi in Europa prima di passare al bracconaggio in Africa del corno di rinoceronte. Nelle scene animate, infine, vediamo anche uccelli colpiti da fuoriuscite di plastica e petrolio negli oceani del Nord America, animali in fuga da incendi in Australia e caccia alle balene in Asia.