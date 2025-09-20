Whitney Wolfe e il potere delle app: storia di resilienza

Dal 19 settembre, è disponibile su Disney+ il film “Swiped”, che narra la storia vera e controversa di Whitney Wolfe, fondatrice di due delle più importanti app di incontri online: Tinder e Bumble. Whitney ha affrontato abusi, difficoltà e violenza psicologica in un settore imprenditoriale dominato principalmente da uomini e da una cultura maschilista.

Il film è diretto da Rachel Lee Goldenberg e scritto da Bill Parker. Racconta il percorso di Whitney, evidenziando le sfide e le battaglie che ha dovuto affrontare per affermarsi nel mondo tecnologico. La sua esperienza personale è un riflesso delle difficoltà che molte donne incontrano nel tentativo di farsi strada in ambiti storicamente riservati agli uomini.

“Swiped” offre uno spaccato provocatorio di come, nonostante gli ostacoli, sia possibile emergere e creare innovazione, diventando un esempio di resilienza e determinazione.