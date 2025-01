WHITEMARY: Parte il 17 gennaio il tour nei club con la band

Prende il via il 17 gennaio dal Locomotiv Club di Bologna il tour live di Whitemary, che presenta il nuovo album “New Bianchini”, pubblicato il 29 novembre per 42 Records. I concerti di Whitemary offrono un’esperienza sonora immersiva, in cui sintetizzatori, bassi profondi e ritmi serrati si mescolano alla sua voce unica, che fonde canto e parlato con influenze jazz. L’approccio DIY della sua produzione aggiunge autenticità e libertà artistica.

“New Bianchini”, il secondo album di Whitemary, segna la sua evoluzione artistica con dieci brani che combinano testi personali e universali a un sound aggressivo e melodioso al tempo stesso. L’album è un inno alla libertà creativa, capace di suscitare sia il ballo che la riflessione. Gli aftershow arricchiranno l’esperienza: il collettivo POCHE CLTV animerà la serata milanese, mentre a Roma si esibirà Marie Davidson, nota dj canadese per il suo stile che mescola elettronica e narrazione introspectiva.

Il tour prevede le seguenti date: 17 gennaio a Bologna (Locomotiv Club), 23 gennaio a Milano (Magazzini Generali, aftershow con POCHE CLTV), 24 gennaio a Torino (Hiroshima Mon Amour), 25 gennaio a Perugia (Urban), 6 e 7 febbraio a Roma (Monk, aftershow con Marie Davidson), 21 febbraio a Pozzuoli (Duel Club) e 22 febbraio a Molfetta (Eremo Club).

Whitemary, il cui vero nome è Biancamaria Scoccia, è abruzzese ma vive da anni a Roma. Il suo percorso musicale è iniziato nel jazz, passando per la canzone italiana fino ad approdare alla techno, utilizzando campionatori e sintetizzatori analogici. È parte del collettivo “Poche”, dedicato all’emergere di artiste e producer nel panorama elettronico italiano. Dopo aver attirato l’attenzione con l’EP “Alter Boy” e il remix di “Repito” di Ditonellapiaga, ha pubblicato il suo primo album “Radio Whitemary” nel giugno 2022.

Nel 2023 ha rilasciato il brano “Oh! Ma dai”, partecipato al concerto di Marco Mengoni al Circo Massimo e avviato un tour in tutta Italia. Nel 2024 collaborerà con Bruno Belissimo e Ditonellapiaga. I singoli “DITEDIME” e “DENSO” sono usciti rispettivamente il 20 maggio e il 21 ottobre, anticipando il suo nuovo album.