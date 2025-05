WHITE LIES in concerto 2026: ascolta “Nothing On Me”!

I White Lies hanno annunciato una serie di concerti in Europa nel 2026, tra cui una data a Milano il 6 febbraio. In concomitanza con il tour, la band ha rilasciato un nuovo brano intitolato Nothing On Me, il primo inedito dopo tre anni dall’album As I Try Not To Fall Apart del 2022.

Il brano è stato registrato ai The Church Studios di Londra, prodotto da Riley MacIntyre e mixato da Chris Coady. Secondo la band, Nothing On Me rappresenta un’introduzione alla sua creatività attuale, caratterizzata da contrasti e sregolatezza. Le liriche esplorano le difficoltà nell’interagire con gli altri, in particolare durante conflitti, e riflettono un senso di oppressione.

Musicalmente, il pezzo presenta una sequenza di synth con un tempo differente rispetto al resto della band, ispirata al prog degli anni ’70. Il ritmo motorik, tipico del krautrock, e la melodia di chitarra, descritta come quasi gioiosa, creano un contrasto con il tono generale della canzone. L’idea è stata sviluppata ulteriormente in sala prove con Seth Evans alle tastiere, e le basi sono state suonate live in un’unica take.

Per ulteriori dettagli sui concerti e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale della band.

Fonte: www.newsic.it