Gli operai Whirlpool tornano in piazza e organizzano un’assempblea pubblica nel cuore di Napoli, in piazza Plebiscito. Sono circa 200 e manifestano, chiedendo, ancora una volta, dopo due anni di dura battaglia, il lavoro, quell oche gli è stato sottratto, cioè “tornare a fabbricare lavatrici”.

In piazza Plebiscito con loro ci sono anche i sindacati, i rappresnetanti regionali, locali e nazionali di Fiom, Fim e Uil, l’assessore comunale e candidato sindaco Alessandra Clemente e ha fatto un passaggio anche Antonio Bassolino.

Gli operai con le loro magliette, “Napoli non molla”, i loro striscioni dicono di essere pronti a continuare la battaglia per difendere il loro lavoro, sebbene stanchi. Sono in cassa integrazione fino a giugno, ma dicono. “Non vogliamo la Cig, vogliamo tornare a lavorare. Non vogliamo sussidi, ma lavoro”.

Per Whirlpool “se non c’è un cambiamento, quei lavoratori dal primo luglio saranno licenziati”. Lo ha sottolineato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando a RaiNews24 della vertenza che riguarda il sito di Napoli e della fine del blocco dei licenziamenti il 30 giugno per le grandi aziende.