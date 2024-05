Whatsapp, tutto sta per cambiare, fai attenzione a questo nuovo aggiornamento: cosa succederà ora

È ancora tempo di aggiornamenti. Anzi, possiamo dire che l’applicazione più usata al mondo si rifà il look. WhatsApp, infatti, si prepara a un rinnovamento grafico. L’app di proprietà Meta (l’azienda che detiene anche Facebook e Instagram, per intenderci) ha annunciato un nuovo “aspetto” che sarà disponibile con il prossimo aggiornamento.

L’obiettivo per gli sviluppatori dedicati a WhatsApp è quello di offrire un’interfaccia più moderna e facile da usare. “Nel corso degli anni ci siamo concentrati principalmente sull’aggiunta di nuove funzionalità all’app, ma è tempo anche per il suo design di evolversi”, ha sottolineato Meta in un comunicato.

Innanzitutto, c’è un cambiamento evidente nel colore. Sebbene il verde rimanga l’identità dell’app, WhatsApp ha deciso di introdurre una nuova palette e di posizionare di nuovo e meglio le icone e le barre verdi sull’interfaccia. Non è tutto: l’app ha anche annunciato una nuova “modalità dark più intensa”. Cosa vorrà dire è presto detto.

WhatsApp ha scelto tonalità più scure per ridurre l’affaticamento degli occhi, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Un esempio è il classico momento in cui si utilizza lo smartphone al buio. La modalità scura dell’app avrà quindi una nuova colorazione generale per migliorare la leggibilità. Le modifiche includono anche un layout aggiornato e nuove icone per semplificare la navigazione per gli utenti. Ci saranno anche nuove illustrazioni e animazioni.

Meta ha deciso di introdurre una nuova barra di navigazione per i dispositivi Android, che comparirà nella parte inferiore. Per gli utenti iOS, WhatsApp ha semplificato l’invio di foto e video grazie a un nuovo layout allegati. La barra di navigazione inferiore rinnovata consente di accedere rapidamente a chat, aggiornamenti, community e chiamate.

Il nuovo design sarà disponibile per tutti gli utenti che installeranno gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp per iOS dall’App Store e WhatsApp per Android dal Google Play Store. Non saranno stravolgimenti radicali, ovviamente. WhatsApp ha subito negli anni diverse trasformazioni, rimanendo fedele alle sue radici grafiche ma apportando modifiche ai colori e ai font. Il verde è rimasto il colore distintivo ma ha rivisitato palette, sfondi e icone. Infine, anche lo sfondo delle chat sarà rivisto con un nuovo doodle come sfondo predefinito.