WhatsApp riconsidera la gestione dei contatti: scopri le novità

WhatsApp ha annunciato una modifica significativa nella gestione dei contatti, come riportato da The Verge. Fino ad ora, i contatti di WhatsApp corrispondevano ai contatti memorizzati sul telefono su cui è installata l’app. Questo sistema ha comportato problemi per gli utenti che perdono il telefono senza un backup dei contatti, oltre a creare disagi per coloro che condividono un dispositivo o gestiscono più account con contatti distinti su un unico telefono.

Per affrontare queste problematiche, WhatsApp sta implementando una nuova funzionalità che consente di salvare i contatti direttamente su WhatsApp Web e sull’app per Windows. Secondo Meta, l’azienda proprietaria della piattaforma, questa opzione sarà disponibile anche su altri dispositivi collegati nei prossimi mesi. I contatti memorizzati su WhatsApp utilizzeranno una tecnologia di archiviazione sicura chiamata Identity Proof Linked Storage (IPLS), la quale garantirà la crittografia di nomi e numeri, consentendo accesso solo all’utente autorizzato.

Meta ha inoltre anticipato che, in un futuro prossimo, verrà introdotto un sistema di username, permettendo agli utenti di utilizzare l’app senza dover collegare il proprio account a un numero di telefono. Questo sviluppo rappresenta un passo avanti nella gestione della privacy e della sicurezza degli utenti, offrendo maggiore flessibilità nell’uso dell’applicazione.

La nuova funzionalità di salvataggio dei contatti e l’introduzione degli username sono parte di un’evoluzione continua della piattaforma, che mira a soddisfare le esigenze di un’utenza sempre più diversificata. Gli utenti potranno gestire i loro contatti in modo più efficiente, senza la necessità di dipendere esclusivamente dalla memoria del dispositivo. Questo cambiamento non solo offre un’opzione di backup alternativa, ma facilita anche la gestione dei contatti per chi utilizza più account o condivide il dispositivo con altri.

In sintesi, WhatsApp sta compiendo passi significativi verso una maggiore sicurezza e comodità, consentendo agli utenti di salvare i propri contatti direttamente sulla piattaforma e preparandosi a lanciare funzionalità innovative come gli username. Queste novità promettono di migliorare l’esperienza degli utenti, garantendo al contempo una maggiore protezione dei dati personali.