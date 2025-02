WhatsApp prenderà il posto del calendario condiviso con il tuo partner

WhatsApp sta ampliando le sue funzionalità introducendo la possibilità di creare eventi anche nelle chat private, funzione finora disponibile solo nelle chat di gruppo. Gli utenti della versione beta (2.25.3.6) per Android stanno già testando questa novità. Per creare un evento, basta cliccare sull’icona della graffetta e selezionare “Evento”, per poi inserire i dettagli che saranno condivisi nel calendario di WhatsApp. I partecipanti riceveranno una notifica il giorno dell’evento con le informazioni necessarie, compreso un link per eventuali videochiamate.

Questa funzione rappresenta un’alternativa a Google Calendar, rendendo più pratico pianificare incontri tra amici o appuntamenti, integrando conversazioni e conferma della partecipazione direttamente nell’app. È particolarmente utile per chi preferisce soluzioni immediate e non vuole utilizzare più applicazioni per organizzare eventi.

L’introduzione della creazione di eventi si inserisce in un trend di crescente utilizzo di WhatsApp anche in ambito professionale. Gli utenti possono ora organizzare eventi lavorativi, come scadenze o videoconferenze, rimanendo all’interno dell’ecosistema dell’applicazione.

Sebbene questa funzionalità non sia rivoluzionaria, la sua integrazione con altre opzioni semplifica notevolmente la vita degli utenti. Questo consolida WhatsApp come uno strumento versatile per uso sia personale che professionale, facilitando l’organizzazione e la comunicazione senza dover passare da un’app all’altra.