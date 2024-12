WhatsApp per Android: Ora puoi regolare la velocità di riproduzione dei video

WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, sta migliorando l’esperienza degli utenti con nuove funzionalità. Tra queste, è stata recentemente introdotta l’opzione che consente agli utenti Android di regolare la velocità di riproduzione dei video, un aggiornamento atteso che allinea Android a iOS. Questo upgrade è disponibile nella versione beta più recente per Android (2.24.26.20), e vari beta tester hanno iniziato a utilizzare questa funzionalità, consentendo una personalizzazione della visione dei video.

La nuova opzione per il playback video offre maggiore controllo sull’esperienza di visione. Gli utenti possono modificare la velocità di riproduzione scegliendo tra tre impostazioni: normale, 1.5x e 2.0x. Questa flessibilità permette di adattare il ritmo di riproduzione secondo le preferenze individuali. La gestione della velocità è intuitiva, con il controllo collocato accanto alla barra di avanzamento del video, assicurando un’esperienza di visione fluida. Questa caratteristica si rivela utile per chi desidera assimilare informazioni rapidamente oppure preferisce un approccio più rilassato ai contenuti.

Attualmente, la funzionalità di regolazione della velocità video è disponibile nella versione beta dell’app. Gli utenti possono scaricare l’aggiornamento dal Google Play Store, dove la versione 2.24.26.20 è disponibile. Per chi partecipa al programma beta, la nuova funzione è in fase di distribuzione graduale. È importante controllare frequentemente gli aggiornamenti per ricevere le ultime novità.

Per utilizzare la funzione, gli utenti devono semplicemente avviare un video all’interno di una chat. Vicino alla barra di avanzamento video troveranno il controllo per modificare la velocità. Selezionando tra le opzioni di riproduzione normale, 1.5x e 2.0x, gli utenti possono adattare la loro esperienza visiva secondo le proprie preferenze, migliorando così l’efficacia nella fruizione dei contenuti video condivisi nelle conversazioni.

In sintesi, con questa novità, WhatsApp continua a rafforzare la sua posizione nel mercato delle app di messaggistica, offrendo strumenti sempre più utili ai propri utenti per un’interazione più personalizzata e soddisfacente.