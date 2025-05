WhatsApp: Nuova funzione per salvare messaggi nei canali

WhatsApp sta testando una funzione innovativa per migliorare l’interazione con i canali, come quello di Geopop, mirata a rendere più semplice la conservazione e il ritrovamento di aggiornamenti rilevanti. La nuova funzionalità, scoperta da WABetaInfo, consente agli utenti di contrassegnare i post dei canali come “preferiti” utilizzando un’icona a forma di stella, simile a quella già presente nelle chat personali. Questa opzione è attualmente disponibile per alcuni beta tester su Android nella versione 2.25.17.7 e sarà gradualmente estesa ad altri utenti.

Dopo aver selezionato un aggiornamento, sarà possibile salvarlo e consultarlo in una sezione dedicata all’interno del canale. Inoltre, tramite un elenco globale accessibile nella sezione Aggiornamenti, gli utenti potranno visualizzare tutti i post “stellati” indipendentemente dalla loro origine. Qualora un utente decidesse di abbandonare un canale, tutti i post preferiti provenienti da quel canale verranno automaticamente rimossi.

Questa funzione, simile a un segnalibro digitale, permette di gestire meglio i contenuti all’interno dei canali, evitando di dover scorrere tra messaggi vecchi e facilitando il recupero di informazioni importanti. La novità risponde alla necessità di un utilizzo più personalizzato di WhatsApp, particolarmente vantaggiosa per chi segue numerosi canali con aggiornamenti frequenti. Attualmente, i canali di WhatsApp serve come strumenti di broadcasting, senza possibilità di risposta da parte degli utenti, e l’introduzione di questa funzione mira a semplificare l’esperienza degli iscritti. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile nella versione stabile di WhatsApp.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it