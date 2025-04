WhatsApp: Nuova Funzione per Proteggere la Privacy delle Conversazioni e Bloccare l’Esportazione delle Chat

WhatsApp sta introducendo una nuova funzione di privacy avanzata, attualmente in fase di test nelle versioni beta per Android e iOS, che offre la possibilità di impedire l’esportazione delle chat e il salvataggio automatico dei contenuti multimediali. Questa funzione, nota come Privacy avanzata della chat, consente agli utenti di controllare se i propri interlocutori possono trasferire le conversazioni o salvare foto e video ricevuti. È un’opzione facoltativa da attivare per ogni singola conversazione, sia privata che di gruppo, e introduce alcune restrizioni, come la disattivazione dell’assistente Meta AI nelle chat protette.

Sebbene non blocchi completamente la condivisione dei messaggi — poiché rimane possibile inoltrare singoli messaggi — rappresenta un passo significativo verso una comunicazione più riservata. Quando attivata in una chat di gruppo, tutti i partecipanti ricevono una notifica riguardo al cambiamento delle impostazioni. L’attivazione della funzione impedisce di esportare il contenuto dell’intera chat e disabilita il salvataggio automatico di file multimediali. Anche se eviterà che le immagini o i video vengano salvati nella galleria, la possibilità di effettuare screenshot non è limitata.

Oltre a questa funzionalità, WhatsApp sta anche lavorando su una protezione contro lo spam, che consente di bloccare automaticamente contatti sconosciuti che inviano un numero eccessivo di messaggi in breve tempo, senza fermare comunicazioni occasionali. In sintesi, WhatsApp mira a potenziare la sicurezza degli utenti con strumenti sofisticati, mantenendo una certa flessibilità d’uso.