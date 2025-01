WhatsApp non sarà più disponibile su questi smartphone: elenco aggiornato

Dal primo febbraio, WhatsApp non sarà più operativo su alcuni smartphone. Per continuare a utilizzare l’applicazione, i dispositivi Android devono avere almeno la versione 5.0, mentre per gli iPhone è necessaria una versione iOS a partire da iOS 12. Questo cambiamento comporta l’esclusione di molti dispositivi obsoleti, con più di sette anni di età. Alcuni modelli non più compatibili includono Samsung Galaxy S3 e S4 Mini, Sony Xperia Z e LG Nexus 4.

Gli utenti di smartphone più vecchi saranno costretti a considerare l’acquisto di un nuovo dispositivo, con impatti significativi, sia economici che pratici. Si consiglia di analizzare attentamente le opzioni disponibili sul mercato, tenendo in considerazione le recensioni online e le specifiche tecniche, per assicurarsi che il nuovo acquisto rispetti i requisiti per l’uso di WhatsApp.

Coloro che non desiderano cambiare smartphone potrebbero pensare di installare una versione più vecchia di WhatsApp, ma questa scelta comporta rischi per la sicurezza e la perdita di funzionalità. Non è quindi raccomandato. È importante monitorare le comunicazioni ufficiali di WhatsApp e seguire i consigli del servizio clienti. Inoltre, è consigliato effettuare un backup delle conversazioni per non perdere informazioni preziose durante la transizione verso un nuovo dispositivo.

In sintesi, la decisione di WhatsApp di interrompere il supporto per alcuni dispositivi evidenzia un passo necessario verso una maggiore sicurezza e funzionalità, ma presenta sfide considerevoli per gli utenti che fanno affidamento su smartphone datati.