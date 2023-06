WhatsApp, Meta introduce i Canali: come funzionano

WhatsApp sempre più simile a Telegram. Meta ha infatti annunciato l’introduzione dei Canali, una nuova funzionalità “semplice, affidabile e privato per ricevere aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni”. Gli utenti in Colombia e Singapore saranno i primi a ricevere l’accesso ai Canali. Ma Meta ha assicurato che amplierà la disponibilità dello strumento a livello globale entro la fine dell’anno.

“Stiamo costruendo canali per essere il modo più privato di comunicare. In qualità di amministratore del canale, il tuo numero di telefono non verrà mostrato ai follower e seguire un canale non lo mostrerà nemmeno all’amministratore o ad altri utenti che seguono il canale. Uno dei principi fondamentali di WhatsApp è quello di non archiviare i tuoi messaggi. Ecco perché gli aggiornamenti del canale saranno disponibili solo per 30 giorni senza registrazione permanente”, ha detto Zuckerberg.

“Oggi annunciamo i canali WhatsApp, un modo privato per seguire le persone e le organizzazioni che contano per te, proprio all’interno di WhatsApp. Come amministratore del canale, il tuo numero di telefono e la tua immagine del profilo non verranno mostrati ai follower. Allo stesso modo, se segui un canale il tuo numero di telefono non verrà mostrato all’amministratore o agli altri che seguono lo stesso canale”, ha detto il Ceo di Meta Mark Zuckerberg in un comunicato.

“La cronologia dei canali”, aggiunge Meta, “resterà sui nostri server per un massimo di 30 giorni e aggiungeremo funzioni per far sì che gli aggiornamenti smettano di essere visibili ancora prima nei dispositivi dei follower. Gli amministratori potranno anche bloccare gli screenshot e gli inoltri dal loro canale”.

COS’È UN CANALE WHATSAPP E COME SI USA?

I canali su WhatsApp sono strumenti di trasmissione unidirezionali in cui gli amministratori possono pubblicare immagini, video, adesivi e sondaggi. Quando un utente si iscrive a un canale specifico, riceverà tutto il contenuto in una scheda separata. Si può aderire a questi canali tramite un invito oppure si può anche cercare lo stesso all’interno di WhatsApp.

I canali saranno accessibili tramite una scheda separata chiamata ‘Aggiornamenti’, fornendo agli utenti uno spazio dedicato sia per gli aggiornamenti di stato che per i canali che scelgono di seguire. Facendo tap, si apriranno i messaggi condivisi dalle organizzazioni e dalle persone che condivideranno notizie, update e comunicazioni broadcast a carattere informativo.

Ci sarà così una chiara separazione che garantisce che le conversazioni personali con amici e familiari rimangano distinte dai contenuti del canale. Gli amministratori avranno la possibilità di inviare vari tipi di contenuti ai propri follower, tra cui testo, foto, video, adesivi e sondaggi, trasformando i canali in un efficace strumento di trasmissione unidirezionale.

DIVERSE CATEGORIE

Per facilitare la scoperta del canale, WhatsApp ha detto che introdurrà una directory ricercabile con diverse categorie come hobby, squadre sportive e aggiornamenti da parte dei funzionari locali. Gli utenti possono anche accedere ai canali tramite link di invito condivisi in chat, e-mail o pubblicati online. La privacy è una priorità assoluta, ha detto WhatsApp, poiché sia gli amministratori che i follower possono essere certi che le loro informazioni personali rimarranno protette.