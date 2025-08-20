WhatsApp lancia Writing Help: l’AI per migliorare i messaggi

Meta sta testando una nuova funzione chiamata “Writing Help” per migliorare l’esperienza di scrittura su WhatsApp. Si tratta di un assistente AI che fornisce suggerimenti per rendere i messaggi più chiari e pertinenti. Attualmente disponibile per gli iPhone tramite TestFlight, questa funzionalità era già stata lanciata in beta su Android.

La modalità di utilizzo è semplice: l’icona degli sticker viene sostituita da una penna. Quando l’utente scrive un messaggio, toccando l’icona si apre un menu con suggerimenti per rendere il testo migliore. Le opzioni includono “Rephrase” per maggiore chiarezza, toni “Professional”, “Funny”, “Supportive” e “Proofread”, permettendo così di scegliere la modalità di comunicazione desiderata, senza che il destinatario sappia che è stata utilizzata l’AI.

In merito alla privacy, Meta ha implementato l’architettura “Private Processing” per proteggere i dati degli utenti. L’assistente lavora solo sul testo scritto nell’app, senza accedere alla cronologia delle chat e garantendo che i messaggi siano criptati e processati localmente. Inoltre, l’uso di Writing Help è facoltativo e disattivato per impostazione predefinita.

Nonostante i recenti aggiornamenti di iOS introducano strumenti di scrittura basati su AI, Meta non ha integrato queste API in WhatsApp, a causa del rifiuto di Apple per motivi di privacy, preferendo collaborare con OpenAI per l’integrazione di ChatGPT in Siri.

Attualmente, non c’è una data ufficiale per il rilascio della funzione a tutti gli utenti, ma si prevede un’estensione a breve termine su WhatsApp. La disponibilità della funzione in italiano potrebbe richiedere più tempo a causa delle complessità legate alla localizzazione del modello linguistico.